Pünktlich auf den Pfingstmontag wird in der gesamten Schweiz der erste Hitzetag erwartet. Bild: KEYSTONE

Pfingsten wird heiss – doch Vorsicht beim Sprung ins kühle Wasser

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Die Sonne strahlt vom Himmel, die Temperaturen steigen und die Wochenprognose zeigt: es ist kein Ende in Sicht. Der Frühsommer ist da und sorgt um Pfingsten herum für satte 30 Grad, nachdem die erste Mai-Hälfte doch eher kühl und nass ausfiel.

Kühl und nass dürfte wohl auch das Stichwort für manche Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter sein, die bei diesen Temperaturen als Erstes daran denken, ins kühle Nass zu springen. Doch auch wenn die schnelle Abkühlung verlockend erscheint, bergen die noch immer kalten Wassertemperaturen in den Gewässern der Schweiz auch ihre Gefahren.

Die aktuellen Wassertemperaturen: Bild: screenshot meteonews

So warnt die Schweizer Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG), dass wer sich zu schnell ins Wasser begibt, ohne dem Körper Zeit zu geben, sich an die kühlen Wassertemperaturen anzupassen, einen Temperaturschock erleiden könnte. Besonders bei älteren Personen oder Personen mit einem schwachen Herz-Kreislauf-System könne dies im schlimmsten Fall sogar zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen.

Auslöser dafür ist, dass sich die Adern bei einem Temperaturschock schlagartig verengen, was zu einem rasant ansteigenden Blutdruck führt und den Kreislauf beeinträchtigt. So drastisch dies klingt, so einfach ist es auch, diesen Gefahren vorzubeugen. Die SLRG empfiehlt, vor dem Badengehen kühl zu duschen. Ist keine Dusche vorhanden, reicht es auch, sich langsam in das Wasser zu begeben und den Körper vor dem ersten Eintauchen mit Wasser zu benetzen.

Doch nun zurück zum Wetter. Zu verdanken haben wir den Sommerauftakt dem Hoch Zeno, das die Luft im Alpenraum abtrocknet und für steigende Temperaturen in allen Höhenlagen sorgt, wie Meteonews schreibt. Der heutige Donnerstag ist ein Vorgeschmack auf die kommenden Tage. Mit 22 bis 24 Grad im Norden und 26 bis 27 Grad im Süden sind die Temperaturen jedoch noch ein Stück «kühler» im Vergleich zu den Werten, die uns über das Pfingstwochenende erwarten.

Bild: screenshot meteonews

Zum Wochenendauftakt steigen die Temperaturen schweizweit auf rund 27 Grad an. In den Alpen zeigen sich noch vereinzelte Quellwolken, davon ausgenommen ist der Himmel jedoch strahlend blau. Am Samstag und Sonntag geht es im gleichen Stil weiter, Sonne von morgens bis abends und kaum eine Wolke am Himmel. Die Temperaturen steigen noch einmal leicht an und nähern sich der 30-Grad-Marke.

Bild: screenshot meteonews

Am Pfingstmontag dürfte es dann gemäss den Expertinnen und Experten von Meteonews so weit sein und der erste Hitzetag im Jahr 2026 soll in weiten Teilen der Schweiz Tatsache werden. Der Rest der Prognose ist schnell erzählt, die Temperaturen bleiben heiss und der Himmel blau, soweit die aktuellen Wettervorhersagen reichen. Ideales Wetter also, um den Pfingstmontag im Freien zu geniessen und sich langsam und sachte ins kühle Nass zu wagen. (jul)