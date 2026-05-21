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Bundesamt für Verkehr: Regionalzüge und Busse sind pünktlicher geworden

Regionalzüge und Busse sind pünktlicher und auch sauberer geworden

21.05.2026, 12:4521.05.2026, 12:45

Regionalzüge und Linienbusse sind pünktlicher und sauberer geworden. Dies zeigt der neuste Bericht des Bundes über die Qualität des regionalen Personenverkehrs im Jahr 2025.

Mehr als 95 Prozent der Regionalzüge und 90 Prozent der Busse waren im landesweiten Durchschnitt pünktlich unterwegs, also mit weniger als drei Minuten Verspätung. Das schreibt das Bundesamt für Verkehr (BAV) zu seinem Bericht. Die Pünktlichkeit habe sich im Vergleich zum Vorjahr in allen Kategorien der regionalen Linien erhöht.

Am schlechtesten bewertet wurde in den Erhebungen nach wie vor die Sauberkeit. Testkundinnen und -kunden hätten aber angegeben, dass sich die Sauberkeit in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich und deutlich verbessert habe, besonders an den Haltestellen, schrieb das BAV.

Schlechter bewertet als in Vorjahren wurde 2025 die Information der Reisenden in den Fahrzeugen. Die allgemeine Verbesserung der Ergebnisse lässt den Schluss zu, dass die Transportunternehmen zunehmend auf die Qualität achteten, schrieb das BAV. (sda)

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