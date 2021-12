Warmfront lässt Temperaturrekorde purzeln

Frühlingsfeeling im Dezember 2021. Bild: Shutterstock

In der Schweiz hat das ausserordentlich warme Wetter die Temperaturrekorde an zahlreichen Messstationen purzeln lassen. Seit Messbeginn waren dort im Dezember die Tiefsttemperaturen noch nie so hoch wie am Donnerstag.

So sank etwa in Güttingen TG das Thermometer innert Tagesfrist nicht unter 11.2 Grad. Das ist der höchste Wert seit 28 Jahren. In Koppigen BE war es mit 9.3 Grad als Tiefstwert so warm wie seit 60 Jahren nicht mehr, wie MeteoSchweiz auf Twitter mitteilte.

In Wynau BE war mit 9.5 Grad ebenfalls ein Wärmerekord zu verzeichnen. In Salen-Reutenen TG fiel das Thermometer nicht unter 9.5 Grad. Die alte Rekordmarke datiert hier vom 17. Dezember 2019.

Rekordwerte verzeichneten ferner Buchs AG mit 10.6 Grad sowie Zürich-Kloten mit 10.3 Grad. Hier wurden die beiden früheren Rekordwerte vom 20. Dezember 1993 egalisiert. (aeg/sda)