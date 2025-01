SLF warnt: Grosse Lawinengefahr in gewissen Regionen der Schweiz

In den rot markierten Bereichen wird die Lawinengefahr als «gross» eingestuft. Bild: slf

Der Bund warnt vor grosser Lawinengefahr in gewissen Teilen der Schweiz. Betroffen sind das westliche Unterwallis, das mittlere und nördliche Tessin, Mittelbünden sowie das Oberengadin und die Bündner Südtäler.

Für diese Regionen hat das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF am Montagabend die zweithöchste Warnung (Stufe 4) herausgegeben. Ansonsten herrscht verbreitet erhebliche Lawinengefahr, also Stufe 3, wie dem Lawinenbulletin zu entnehmen ist.

Gemäss SRF Meteo ist in den nächsten 12 bis 36 Stunden in den Alpen oberhalp von 1200 Metern 15 bis 40 Zentimeter Neuschnee zu rechnen, wie es am Montag kurz nach 17 Uhr hiess. (sda)