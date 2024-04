Kantonsspital Winterthur schreibt 50 Millionen Verlust – wegen Fachkräftemangels

Mit dem Personalaufbau will sich das Spital auch für die demografische Entwicklung rüsten. Aufgrund des Bevölkerungswachstums und der steigenden Lebenserwartung rechnet das KSW langfristig mit einem Wachstum der Patientenzahlen im stationären Bereich von 1 bis 2 Prozent pro Jahr, bei den ambulanten Fällen sogar von 4 bis 5 Prozent pro Jahr. (sda)

Verschiedene Massnahmen zur Produktivitätssteigerung sowie Kostensenkungen im nichtklinischen Bereich sollen das KSW wieder in die Gewinnzone führen. Für 2024 rechnet das Spital mit einem um gut 20 Millionen Franken tieferen Verlust.

Unter dem Strich blieb deshalb ein Verlust von rund 50 Millionen Franken. Um wieder profitabel zu werden, muss das KSW nun sparen. Wichtig ist für das KSW auch die Aufrechterhaltung des Vollbetriebs, was nur mit genügend qualifiziertem Personal möglich ist.

Im Laufe des Jahres habe zwar wieder mehr Personal eingestellt werden können, teilte das KSW am Dienstag mit. So hätten schrittweise wieder mehr Betten und Operationssäle betrieben werden können.

