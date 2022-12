Flughafen Zürich: CT-Scanner könnte bald deine Flugreisen erleichtern

Das Sicherheitspersonal kann dann am Bildschirm dreidimensionale Ansichten kontrollieren, so wird eine schichtweise Durchleuchtung des Tascheninhaltes ermöglicht. Dank den hoch entwickelten Algorithmen, welche die CT-Technologie anwendet, kann auch Sprengstoff erkannt werden.

Mit der CT-Technologie kann das Handgepäck durchleuchtet werden. Die CT-Scanner sind viel schneller als die, die bisher verwendet werden. Die Geräte, die aktuell noch an vielen Orten im Einsatz sind, machen nur wenige Aufsichtsbilder. Der CT-Scanner jedoch kann in derselben Zeit Hunderte Aufnahmen des Gepäckstücks machen.

Der Begriff Computertomografie (CT) wird aktuell vorwiegend im medizinischen Kontext verwendet. Aber CT-Scanner werden nun auch vermehrt für die Sicherheitskontrollen am Flughafen einsetzt. In München und Amsterdam arbeitet das Flughafenpersonal bereits mit CT-Scannern, auch die Flughäfen in London und der Dublin Airport stellen aktuell auf die neue Technologie um.

Am Flughafen machen die Passagiere hauptsächlich eines: Warten. Sei es beim Boarding, bei der Gepäckabgabe oder bei der Ausweis- und Sicherheitskontrolle. Doch dank neuen Scannern könnte die Sicherheitskontrolle bald viel schneller und angenehmer werden – auch am Flughafen Zürich.

An verschiedenen Flughäfen werden bei der Sicherheitskontrolle neue CT-Scanner für die Durchleuchtung des Handgepäcks getestet. Die Resonanz ist positiv. Auch der Flughafen Zürich ist an der Technologie interessiert.

Feuer auf Roche-Areal in Basel – Stromversorgung beeinträchtigt

Auf dem Roche-Areal in Basel ist in der Nacht auf Donnerstag ein Brand in einem Energieleitungstunnel ausgebrochen. Verletzte gab es laut Staatsanwaltschaft keine, allerdings ist die Stromversorgung im Roche-Areal beeinträchtigt – die Angestellten wurden von Roche aufgerufen, am Donnerstag nicht zur Arbeit zu erscheinen.