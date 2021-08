Schweiz

Zürich

Störung am HB Zürich behoben – Verspätungen möglich



Bild: KEYSTONE

Wegen einer technischen Störung an der Bahnanlage kam es am Donnerstagmittag am Zürcher HB zu Störungen und Zugausfällen. Betroffen waren laut ersten Angaben der SBB sämtliche Gleise der Bahnhofshalle.

Die Panne dauerte jedoch nicht lange an. Nach rund 15 Minuten konnte ein Mediensprecher Entwarnung geben. Es muss jedoch im Verlauf des frühen Nachmittags Folgeverspätungen gerechnet werden.



(pma/aeg)

