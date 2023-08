«Historisches Kontrollschild»: Zürich versteigert erstmals «ZH 50»

Ende August kommt das erste zweistellige Kontrollschild im Kanton Zürich unter den Hammer. Anlass ist das 50-jährige Bestehen des Strassenverkehrsamts in Zürich.

Der Kanton Zürich versteigert sein erstes zweistelliges Autonummernschild: «ZH 50». Wie der Kanton am Freitag meldet, wurde vor 50 Jahren das Strassenverkehrsamt Zürich-Albisgütli eröffnet. Das will man gebührend feiern: Am Samstag, 26. August, gibt es einen «Tag der Verkehrssicherheit».

Mario Fehr mit «ZH 50»: Bild: kanton zürich

Aus diesem Anlass können Zürcherinnen und Zürcher mit Auto (und einem ordentlichen Budget) zwischen dem 24. und dem 30. August um das Nummernschild mitbieten.

Regierungspräsident Mario Fehr, zu dessen Sicherheitsdirektion das Strassenverkehrsamt gehört, freue sich, schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung: «Das historische Kontrollschild wird eine Person beglücken. Die Einnahmen der Kontrollschilder-Auktion kommen allen Zürcherinnen und Zürchern zugute.»

Mario Fehr mit «ZH 100»:

Noch nicht lange ist es her, im November 2022, als Mario Fehr mit dem letzten historischen Kontrollschild posierte: «ZH 100» erzielte damals, ebenfalls bei einer Auktion, ganze 226’000 Franken. Der Meistbietende war ein gewisser «mistermh». Bis heute ist es das tiefste Nummernschild im Kanton Zürich. Fünfstellige und tiefere Kontrollschilder sind im Kanton Zürich nur über die Kontrollschilder-Auktion des Strassenverkehrsamts erhältlich, so der Kanton.

(lak)