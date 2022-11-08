Neue Nummernschilder mit speziellen Nummern spülen hunderttausende Franken in die Kantonskassen. Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Das sind die teuersten Nummernschilder der Schweiz – und weltweit

Die Schweizer Autonummern-Szene blickt gerade gebannt in Richtung Solothurn. Hier wird bis am 17. Dezember das nachgefragte Nummernschild «SO1» versteigert. Aktuell (Stand: Freitag, 10 Uhr) liegt der Preis bereits bei sage und schreibe 1'010'000 Franken. Ob es sich dabei um ein echtes Gebot handelt, ist aber noch unklar.

Sollte das Nummernschild aber tatsächlich für über eine Million Franken versteigert werden, wäre das eine Verdreifachung des aktuellen Schweizer Rekords. Im internationalen Vergleich würde «SO1» aber nicht einmal in der Top 5 landen. Hier die Ranglisten:

Die teuersten der Schweiz

Platz 1: «ZH 24»

Regierungsrat Mario Fehr mit dem teuersten Nummernschild der Schweiz. Bild: Sicherheitsdirektion Kanton Zürich

Preis: 299'000 Franken

299'000 Franken Käufer/-in: «Andy2»

«Andy2» Verkaufsdatum: 03.07.2024

Bei einer Online-Auktion hat sich eine Person mit dem Pseudonym «Andy2» im Juli 2024 für 299'000 Franken das Kontrollschild «ZH 24» gesichert: Es handelt sich um die tiefste Nummer, die das Zürcher Strassenverkehrsamt bislang versteigert hat – und es ist landesweit das teuerste Schild.

Wenig später wurde «ZH 24» an einem weissen Lamborghini gespottet:

Da sechs der zehn teuersten Nummernschilder im Kanton Zürich versteigert wurden, kannst du dich jetzt schon auf einige Bilder von Regierungsrat Mario Fehr einstellen. Weiter gehts!

Platz 2: «ZG 10»

Zwei teure Stücke Metall: «ZG 10» ging für 233'000 Franken weg. bild: Zugerwoche

Preis: 233'000.–



233'000.– Käufer/-in: «Queens007»

«Queens007» Verkaufsdatum: 14.02.2018

In einem Angebotsduell mit Mitbieter «SatoshiNakamoto» ersteigerte sich «Queens007» im Februar 2018 die Zuger 10. Und weil es dem mutmasslichen James-Bond-Fan nicht genug war, kaufte er sich am selben Tag noch «ZG 18» und «ZG 63». Insgesamt gab «Queens007» fast 500'000 Franken für die Nummernschilder aus.

Platz 3: «ZH 100»

Regierungsrat Mario Fehr präsentiert stolz die «ZH 100». Bild: KEYSTONE

Preis: 226'000.–

226'000.– Käufer/-in: «mistermh»

«mistermh» Verkaufsdatum: 09.11.2022

Für einen Rekordpreis von 226'000 Franken ist die Autonummer «ZH 100» am Mittwoch versteigert worden. So viel hat noch kein Autofahrer im Kanton Zürich für ein Nummernschild bezahlt. Der schweizweite Rekord bleibt aber ungebrochen.

Der Zuschlag für die Nummer «ZH 100» geht an den Bieter mit dem Namen «mistermh». Er bot am Mittwoch kurz vor Auktionsschluss die 226'000 Franken und wurde nicht mehr überholt, wie ein Blick auf die Auktionsplattform des Zürcher Strassenverkehrsamtes zeigt.

Wir haben einen der Mitbietenden kontaktiert. Der Mann ist Besitzer einer Autovermietung und hat (laut eigenen Angaben) bereits 380'000 Franken geboten. Aufgrund diverser Fake-Angebote sei die Auktion jedoch wieder zurückgesetzt worden. Er will weiter bieten. Auf die Frage, was ihn dazu bewegt, so viel Geld für eine Nummer auszugeben, antwortet der Unternehmer: «Es ist eigentlich nur eine reine Prestige-Sache.»

Platz 4: «ZH 50»

Bild: Sicherheitsdirektion ZH

Preis: 202'000 Franken

202'000 Franken Käufer/-in: «DAGA»

«DAGA» Verkaufsdatum: 30.08.2023

Im Sommer 2023 ging das Nummernschild «ZH 50» beim Zürcher Strassenverkehrsamt über den Tresen. «DAGA» sicherte sich die Nummer kurz vor Ende der Auktion mit dem Höchstgebot von 202'000 Franken. Später wurde das Nummernschild an einem schwarzen SUV gesichtet.

Platz 5: «ZH 888»

Genauso stolz präsentiert Fehr auch «ZH 888». bild: Strassenverkehrsamt

Preis: 194'000.–

194'000.– Käufer/-in: «Littlebylittle»

«Littlebylittle» Verkaufsdatum: 22.06.2022

Platz 6: «SG 4»

Interessanterweise wurde die Autonummer «SG 4» teurer verkauft als die «SG 1». Bild: Kanton SG

Preis: 179'700.–

179'700.– Käufer/-in: «LIAG20»

«LIAG20» Verkaufsdatum: 04.05.2022

Platz 7: «ZH 911»

Preis : 173’600 Franken

: 173’600 Franken Käufer/-in: Unbekannt

Unbekannt Verkaufsdatum: 14.12.2022

Die Zahl 911 ist für Auto-Fans untrennbar mit Porsche verknüpft. So spülen Autonummern mit dieser Kombination weltweit Geld in die Kassen, so auch im Kanton Zürich. Für 173'600 Franken gönnte sich dieser unbekannte Porsche-Fan das Nummernschild «ZH 911».

Platz 8: «VS 1»

Käufer Otto Ruppen, links, nimmt das Autokennzeichen «VS 1» vom mittlerweile abgewählten Staatsrat Oskar Freysinger (SVP) entgegen. Bild: KEYSTONE

Preis: 160'100.–

160'100.– Käufer: Otto Ruppen alias «Matrans»

Otto Ruppen alias «Matrans» Verkaufsdatum: 14.03.2017

Die Geschichte von Otto Ruppen ging durch die ganze Schweiz. Der Walliser Unternehmer gab in letzter Minute das Gebot von 160'100 Franken ab und sicherte sich somit die «VS 1». Allerdings kam die Nummer nicht ans Auto, sondern an ein extra gebautes «Mahnmal» für den Kanton: Ruppen hatte seit längerem Zoff mit der kantonalen Bauverwaltung.

Der Kanton wollte ihm ein Salzsilo auf sein Unternehmensgrundstück stellen. Gemäss Ruppen ging das überhaupt nicht: Der Silo würde den Betrieb massiv stören. Mit seiner Protestaktion wollte der Unternehmer auf das Dilemma hinweisen und den Streit mit dem Kanton öffentlich machen.

Mittlerweile konnten die Unstimmigkeiten beiseitegelegt werden und Ruppen hat die Nummer gratis an den Kanton zurückgegeben.

Platz 9: «ZH 987»

Eine Schnapszahl ist es nicht – der Preis ist trotzdem hoch für die «ZH 987». Bild: Strassenverkehrsamt Zürich

Preis: 152'400.–

152'400.– Käufer/-in: «beluqi»

«beluqi» Verkaufsdatum: 28.03.2018

Platz 10: «BE 5»

Regierungsrat Philippe Müller, Polizei- und Militärdirektor des Kantons Bern, hat das Auto-Kontrollschild «BE 5» zur Versteigerung aus dem Lager gezogen. bild: strassenverkehrsamt bern

Preis: 151'000.–

151'000.– Käufer: «fabianhug»

«fabianhug» Verkaufsdatum: 12.12.2018

Die teuersten Nummernschilder weltweit

In der Schweiz werden Nummernschilder stets von offizieller Seite her versteigert. Das ist nicht überall in der Welt so, deshalb sind die folgenden Zahlen mit Vorsicht zu geniessen.

In den meisten Rankings stehen die Nummernschilder «MM», «New York» und «F1» auf dem Podest. Dabei handelt es sich aber jeweils nur um einen Preis, der vom Verkäufer verlangt wird, gekauft wurde bislang keines dieser Schilder zum genannten Preis. Deshalb hier die Top 5 der tatsächlich verkauften Nummernschilder weltweit. Obwohl weltweit wohl nur faktisch stimmt, alle fünf wurden im gleichen Land verkauft.

Platz 1: «7»

Preis: 13,6 Mio. Franken

13,6 Mio. Franken Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)

Vereinigte Arabische Emirate (Dubai) Verkaufsjahr: 2023

Platz 2: «1»

Preis: 15,7 Mio. Franken

15,7 Mio. Franken Land: Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi)

Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi) Verkaufsjahr: 2008

Platz 3: «9»

Preis: 9,4 Mio. Franken

9,4 Mio. Franken Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)

Vereinigte Arabische Emirate (Dubai) Verkaufsjahr: 2021

Platz 4: «8»

Preis: 9,1 Mio. Franken

9,1 Mio. Franken Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)

Vereinigte Arabische Emirate (Dubai) Verkaufsjahr: 2022

Platz 5: «5»

Preis: 8,8 Mio. Franken

8,8 Mio. Franken Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)

Vereinigte Arabische Emirate (Dubai) Verkaufsjahr: 2016

