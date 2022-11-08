Das sind die teuersten Nummernschilder der Schweiz – und weltweit
Die Schweizer Autonummern-Szene blickt gerade gebannt in Richtung Solothurn. Hier wird bis am 17. Dezember das nachgefragte Nummernschild «SO1» versteigert. Aktuell (Stand: Freitag, 10 Uhr) liegt der Preis bereits bei sage und schreibe 1'010'000 Franken. Ob es sich dabei um ein echtes Gebot handelt, ist aber noch unklar.
Sollte das Nummernschild aber tatsächlich für über eine Million Franken versteigert werden, wäre das eine Verdreifachung des aktuellen Schweizer Rekords. Im internationalen Vergleich würde «SO1» aber nicht einmal in der Top 5 landen. Hier die Ranglisten:
Die teuersten der Schweiz
Platz 1: «ZH 24»
- Preis: 299'000 Franken
- Käufer/-in: «Andy2»
- Verkaufsdatum: 03.07.2024
Bei einer Online-Auktion hat sich eine Person mit dem Pseudonym «Andy2» im Juli 2024 für 299'000 Franken das Kontrollschild «ZH 24» gesichert: Es handelt sich um die tiefste Nummer, die das Zürcher Strassenverkehrsamt bislang versteigert hat – und es ist landesweit das teuerste Schild.
Wenig später wurde «ZH 24» an einem weissen Lamborghini gespottet:
Da sechs der zehn teuersten Nummernschilder im Kanton Zürich versteigert wurden, kannst du dich jetzt schon auf einige Bilder von Regierungsrat Mario Fehr einstellen. Weiter gehts!
Platz 2: «ZG 10»
- Preis: 233'000.–
- Käufer/-in: «Queens007»
- Verkaufsdatum: 14.02.2018
In einem Angebotsduell mit Mitbieter «SatoshiNakamoto» ersteigerte sich «Queens007» im Februar 2018 die Zuger 10. Und weil es dem mutmasslichen James-Bond-Fan nicht genug war, kaufte er sich am selben Tag noch «ZG 18» und «ZG 63». Insgesamt gab «Queens007» fast 500'000 Franken für die Nummernschilder aus.
Platz 3: «ZH 100»
- Preis: 226'000.–
- Käufer/-in: «mistermh»
- Verkaufsdatum: 09.11.2022
Für einen Rekordpreis von 226'000 Franken ist die Autonummer «ZH 100» am Mittwoch versteigert worden. So viel hat noch kein Autofahrer im Kanton Zürich für ein Nummernschild bezahlt. Der schweizweite Rekord bleibt aber ungebrochen.
Der Zuschlag für die Nummer «ZH 100» geht an den Bieter mit dem Namen «mistermh». Er bot am Mittwoch kurz vor Auktionsschluss die 226'000 Franken und wurde nicht mehr überholt, wie ein Blick auf die Auktionsplattform des Zürcher Strassenverkehrsamtes zeigt.
Wir haben einen der Mitbietenden kontaktiert. Der Mann ist Besitzer einer Autovermietung und hat (laut eigenen Angaben) bereits 380'000 Franken geboten. Aufgrund diverser Fake-Angebote sei die Auktion jedoch wieder zurückgesetzt worden. Er will weiter bieten. Auf die Frage, was ihn dazu bewegt, so viel Geld für eine Nummer auszugeben, antwortet der Unternehmer: «Es ist eigentlich nur eine reine Prestige-Sache.»
Platz 4: «ZH 50»
- Preis: 202'000 Franken
- Käufer/-in: «DAGA»
- Verkaufsdatum: 30.08.2023
Im Sommer 2023 ging das Nummernschild «ZH 50» beim Zürcher Strassenverkehrsamt über den Tresen. «DAGA» sicherte sich die Nummer kurz vor Ende der Auktion mit dem Höchstgebot von 202'000 Franken. Später wurde das Nummernschild an einem schwarzen SUV gesichtet.
Platz 5: «ZH 888»
- Preis: 194'000.–
- Käufer/-in: «Littlebylittle»
- Verkaufsdatum: 22.06.2022
Platz 6: «SG 4»
- Preis: 179'700.–
- Käufer/-in: «LIAG20»
- Verkaufsdatum: 04.05.2022
Platz 7: «ZH 911»
- Preis: 173’600 Franken
- Käufer/-in: Unbekannt
- Verkaufsdatum: 14.12.2022
Die Zahl 911 ist für Auto-Fans untrennbar mit Porsche verknüpft. So spülen Autonummern mit dieser Kombination weltweit Geld in die Kassen, so auch im Kanton Zürich. Für 173'600 Franken gönnte sich dieser unbekannte Porsche-Fan das Nummernschild «ZH 911».
Platz 8: «VS 1»
- Preis: 160'100.–
- Käufer: Otto Ruppen alias «Matrans»
- Verkaufsdatum: 14.03.2017
Die Geschichte von Otto Ruppen ging durch die ganze Schweiz. Der Walliser Unternehmer gab in letzter Minute das Gebot von 160'100 Franken ab und sicherte sich somit die «VS 1». Allerdings kam die Nummer nicht ans Auto, sondern an ein extra gebautes «Mahnmal» für den Kanton: Ruppen hatte seit längerem Zoff mit der kantonalen Bauverwaltung.
Der Kanton wollte ihm ein Salzsilo auf sein Unternehmensgrundstück stellen. Gemäss Ruppen ging das überhaupt nicht: Der Silo würde den Betrieb massiv stören. Mit seiner Protestaktion wollte der Unternehmer auf das Dilemma hinweisen und den Streit mit dem Kanton öffentlich machen.
Mittlerweile konnten die Unstimmigkeiten beiseitegelegt werden und Ruppen hat die Nummer gratis an den Kanton zurückgegeben.
Platz 9: «ZH 987»
- Preis: 152'400.–
- Käufer/-in: «beluqi»
- Verkaufsdatum: 28.03.2018
Platz 10: «BE 5»
- Preis: 151'000.–
- Käufer: «fabianhug»
- Verkaufsdatum: 12.12.2018
Die teuersten Nummernschilder weltweit
In der Schweiz werden Nummernschilder stets von offizieller Seite her versteigert. Das ist nicht überall in der Welt so, deshalb sind die folgenden Zahlen mit Vorsicht zu geniessen.
In den meisten Rankings stehen die Nummernschilder «MM», «New York» und «F1» auf dem Podest. Dabei handelt es sich aber jeweils nur um einen Preis, der vom Verkäufer verlangt wird, gekauft wurde bislang keines dieser Schilder zum genannten Preis. Deshalb hier die Top 5 der tatsächlich verkauften Nummernschilder weltweit. Obwohl weltweit wohl nur faktisch stimmt, alle fünf wurden im gleichen Land verkauft.
Platz 1: «7»
- Preis: 13,6 Mio. Franken
- Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)
- Verkaufsjahr: 2023
Platz 2: «1»
- Preis: 15,7 Mio. Franken
- Land: Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi)
- Verkaufsjahr: 2008
Platz 3: «9»
- Preis: 9,4 Mio. Franken
- Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)
- Verkaufsjahr: 2021
Platz 4: «8»
- Preis: 9,1 Mio. Franken
- Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)
- Verkaufsjahr: 2022
Platz 5: «5»
- Preis: 8,8 Mio. Franken
- Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)
- Verkaufsjahr: 2016
(cpf/leo)