Zürcher Drogensüchtige weichen auf den Strichplatz aus

Bank in Langnau am Albis überfallen – grosse Beute, Täter auf der Flucht

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen in Langnau am Albis eine Bankfiliale überfallen und dabei mehrere hunderttausend Franken Bargeld erbeutet. Eine Person wurde leicht verletzt.

Laut Polizei ereignete sich folgendes: Kurz vor 8 Uhr betrat der maskierte Unbekannte eine Bankfiliale an der Neuen Dorfstrasse in Langnau am Albis. Der Täter hat einen Angestellten überwältigt und gefesselt.

Mit einer Beute von mehreren hunderttausend Franken verliess der Räuber die Bank und flüchtete zu Fuss …