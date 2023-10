Zürcher Verwaltungsgericht stützt Pläne für Seilbahn zum Zoo Zürich

Das Verwaltungsgericht bestätigte den Entscheid der Vorinstanz in den wesentlichen Punkten, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Gegen den Gestaltungsplan «Seilbahn Stettbach - Zoo Zürich» hatten die Stadt Dübendorf, auf deren Gebiet die Seilbahn teilweise zu liegen käme, sowie verschiedene Anwohnerinnen und Anwohner Beschwerde eingelegt.

So könnte die Seilbahn aussehen.

So könnte die Seilbahn aussehen. Bild: www.zooseilbahn.ch

