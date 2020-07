Schweiz

Zürich

Unfall Pfäffikon: Pendler zwischen Chur und Zürich müssen via St.Gallen fahren



Güterzug kracht in Auto – Pendler zwischen Chur und Zürich müssen via St.Gallen reisen

Pendlerchaos am Donnerstagmorgen: «Der Bahnverkehr zwischen Pfäffikon SZ und Lachen ist unterbrochen», heisst es in der Störungskarte der SBB. Gemäss «Blick» ist im Kanton Schwyz ein Zug in ein Auto gekracht. Laut einem Leserreporter handle es sich um einen Güterzug. Die Kantonspolizei Schwyz bestätigte den Unfall. Der Einsatz vor Ort sei noch im Gang.

Der Unfall hat weitreichende Konsequenzen für den Pendlerverkehr. Die SBB schreiben, dass Reisende mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen müssen.

Reisende von Zürich HB ...

nach Chur oder umgekehrt reisen via St.Gallen.

nach Ziegelbrücke oder umgekehrt reisen via Rapperswil.

nach Schwanden GL oder umgekehrt reisen via Rapperswil.

Gemäss SBB dauert die Störung bis voraussichtlich 9 Uhr. Betroffene Linien sind die: EC, IC3, RE, S2, S25.

Update folgt ...

(jaw)

