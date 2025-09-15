Zwei Trams kollidieren in Zürich Oerlikon

In Zürich Oerlikon kam es zu einer Kollision zwischen zwei Trams. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE
15.09.2025, 13:3915.09.2025, 13:39
In Zürich Oerlikon sind am Montagmittag zwei Trams kollidiert. Über mögliche Verletzte gab es bis am frühen Nachmittag noch keine Informationen.
Gemäss einer Störungsmeldung der VBZ sind mehrere Tram- und Buslinien beeinträchtigt.
Betroffen sind die Tramlinien 10, 11, 14 und die Buslinien 61 und 62. Die Dauer der Störung ist noch unbestimmt.
Bereits am Vormittag kam es in Zürich zu einem Tramunfall: An der Sihlstrasse kollidierte ein Auto mit einem Tram. (nib/sda)
+++update folgt+++
Das könnte dich auch noch interessieren:
Sie warnte vor Wladimir Putin, lange bevor die Drohnen Europa erreichten: Die Historikerin fordert Europa auf, die Bedrohung für Freiheit und Souveränität endlich ernst zu nehmen – und sagt, was jetzt auf dem Spiel steht.
Frau Applebaum, erreicht der Krieg in der Ukraine mit dem Drohnen-Angriff auf Polen eine neue Eskalationsstufe?
Anne Applebaum: Ja, es gibt eine massive Eskalation. Wladimir Putin ist unfähig, den Krieg am Boden zu gewinnen. Er verliert tausende von Soldaten, Milliarden für Ausrüstung. Er beschleunigt deshalb den Luftkrieg gegen zivile Ziele in der Ukraine, um die Moral der Ukrainer zu brechen. Und er will die Nato provozieren, um zu testen, ob sie bereit und in der Lage ist, ihre territoriale Souveränität zu verteidigen. Wie immer will er auch das westliche Verteidigungsbündnis spalten.