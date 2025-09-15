In Zürich Oerlikon kam es zu einer Kollision zwischen zwei Trams. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Zwei Trams kollidieren in Zürich Oerlikon

In Zürich Oerlikon sind am Montagmittag zwei Trams kollidiert. Über mögliche Verletzte gab es bis am frühen Nachmittag noch keine Informationen.

Gemäss einer Störungsmeldung der VBZ sind mehrere Tram- und Buslinien beeinträchtigt.

Betroffen sind die Tramlinien 10, 11, 14 und die Buslinien 61 und 62. Die Dauer der Störung ist noch unbestimmt.

Bereits am Vormittag kam es in Zürich zu einem Tramunfall: An der Sihlstrasse kollidierte ein Auto mit einem Tram. (nib/sda)

+++update folgt+++