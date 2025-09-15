recht sonnig24°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Zwei Trams kollidieren in Zürich Oerlikon

Die Zuercher Strassenbahn &quot;Tram 2000&quot; faehrt am Paradeplatz, aufgenommen am Dienstag, 3. Maerz 2015 in Zuerich. Die Verkehrsbetriebe Zuerich (VBZ) stehen in der Kritik. Bei ihrem Vergabeents ...
In Zürich Oerlikon kam es zu einer Kollision zwischen zwei Trams. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Zwei Trams kollidieren in Zürich Oerlikon

15.09.2025, 13:3915.09.2025, 13:39
Mehr «Schweiz»

In Zürich Oerlikon sind am Montagmittag zwei Trams kollidiert. Über mögliche Verletzte gab es bis am frühen Nachmittag noch keine Informationen.

Gemäss einer Störungsmeldung der VBZ sind mehrere Tram- und Buslinien beeinträchtigt.

Betroffen sind die Tramlinien 10, 11, 14 und die Buslinien 61 und 62. Die Dauer der Störung ist noch unbestimmt.

Bereits am Vormittag kam es in Zürich zu einem Tramunfall: An der Sihlstrasse kollidierte ein Auto mit einem Tram. (nib/sda)

+++update folgt+++

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Tatverdächtiger kooperiert nicht +++ Kreml: Tod von Kirk ist Folge von Polarisierung
5
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
Meistkommentiert
1
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
2
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
3
Trump-Zölle: Bundesrat will Import von US-Chlorhühnern erlauben – die Sonntagsnews
4
Offenbar mehr als 30 Menschen wegen Charlie-Kirk-Posts entlassen
5
«Kämpft oder sterbt»: Elon Musk befeuert rechte Riesendemo in London
Meistgeteilt
1
Würfel, Kraftwerke, Kanäle – 7 Mega-Bauwerke, an denen 2025 gearbeitet wird
2
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
3
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
4
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
5
Chiefs verlieren Super-Bowl-Revanche +++ 17-Jährige gewinnt WTA-500-Turnier
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
Sie warnte vor Wladimir Putin, lange bevor die Drohnen Europa erreichten: Die Historikerin fordert Europa auf, die Bedrohung für Freiheit und Souveränität endlich ernst zu nehmen – und sagt, was jetzt auf dem Spiel steht.
Frau Applebaum, erreicht der Krieg in der Ukraine mit dem Drohnen-Angriff auf Polen eine neue Eskalationsstufe?
Anne Applebaum: Ja, es gibt eine massive Eskalation. Wladimir Putin ist unfähig, den Krieg am Boden zu gewinnen. Er verliert tausende von Soldaten, Milliarden für Ausrüstung. Er beschleunigt deshalb den Luftkrieg gegen zivile Ziele in der Ukraine, um die Moral der Ukrainer zu brechen. Und er will die Nato provozieren, um zu testen, ob sie bereit und in der Lage ist, ihre territoriale Souveränität zu verteidigen. Wie immer will er auch das westliche Verteidigungsbündnis spalten.
Zur Story