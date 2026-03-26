wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Basel

Im Zoo Basel hat es bis Ende Mai keine Elefanten

Im Zoo Basel hat es bis Ende Mai keine Elefanten

26.03.2026, 15:0626.03.2026, 15:06

Im Zoo Basel sind zurzeit keine Elefanten zu sehen. Die beiden Elefantenkühe Maya und Rosy zogen in zwei unterschiedliche französische Zoos. Die Ankunft einer neuen Herde in Basel ist gegen Ende Mai 2026 geplant, wie der Zolli am Donnerstag mitteilte.

Elefant Zoo Basel
Der Zoo Basel hat bis Ende Mai keine Elefanten mehr.Bild: zoo basel

Der Zoo bereitet die Elefantenanlage Tembea für die Ankunft der neuen Tiere vor. Er wird künftig eine mütterliche Verwandtschaftslinie mit weiblichen Afrikanischen Elefanten betreuen und sieht eine Zucht vor, wie es im Communiqué heisst.

Nach dem Tod der Leitkuh Heri im Juni 2025 vertrugen sich Maya und Rosy nicht mehr gut. Für die Fachleute war schnell klar, dass die beiden in zwei unterschiedlichen Zoos untergebracht werden müssen. Die Dickhäuter sind nun in Peaugres als auch Amnéville zuhause.

Zolli-Team begleitet Maya und Rosy

Die Betreuerinnen und Betreuer bleiben während des Transports und zur Eingewöhnung in den neuen Zoos ein paar Tage bei ihren Schützlingen. Die beiden Elefantenkühe kamen 1999 als Wildfänge nach Basel. Während Rosy unter der damaligen Leitkuh noch Welpenschutz genoss, wurde Maya zum Omegatier der Herde und fand ihren Platz in der Gruppe nie so richtig, wie es weiter heisst.

Der Zolli musste in den letzten Jahren gleich mehrmals Abschied nehmen von seinen Rüsseltieren. Der Elefantenbulle Tusker, der mit seinen Balance-Kunststücken viral ging, starb 2023 an Tuberkulose. Die Leitkuh Heri erkrankte zwei Jahre später mit einem toten Fötus im Leib. (dab/sda)

Mehr Tier-News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Mieten und Mobilität wurden in der Schweiz 2025 teurer
Die Kosten für Wohnen und für Mobilität in der Schweiz haben sich insgesamt über das vergangene Jahr leicht verteuert. Deutlicher zugenommen haben dabei die Mietpreise.
Im Februar 2026 lagen gemäss dem vierteljährlich erhobenen «Womo-Preisindex» die Preise für das Wohnen und die Mobilität in der Schweiz um 0,2 Prozent höher als ein Jahr davor, wie das Vergleichsportal Comparis am Donnerstag mitteilte. Die offizielle Teuerung gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) des Bundesamtes für Statistik (BFS) lag im Februar bei 0,1 Prozent.
Zur Story