Bauarbeiten in der Bellerivestrasse: «Verkehrsführung trotz Spurreduktion flüssig»

Seit Mitte August werden in der Bellerivestrasse Reparaturarbeiten an Wasserleitungen und Abwasserkanälen durchgeführt.

Vor Beginn der Tiefbauarbeiten wurde von Mitte bis Ende August die temporäre Verkehrsführung eingerichtet. Die Fahrbahnen im Abschnitt Kreuz- bis Badstrasse wurden von vier auf zwei Spuren reduziert. Seither wird der Verkehr stadtein- und stadtauswärts auf je einer Spur geführt.

Die Stadt Zürich hat nun ein erstes Fazit gezogen und zeigt sich bis anhin zufrieden: «Seit der vollständigen Umsetzung der temporären Verkehrsführung läuft der Verkehr trotz Spurreduktion weitgehend flüssig», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten auch weiterhin bei leichten Verzögerungen auf der Bellerivestrasse bleiben und «nicht ins Seefeldquartier ausweichen.»

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich eineinhalb Jahre und erfolgen in vier Etappen zwischen der Kreuz- und Ida-Bindschedler-Strasse. Gegenwärtig laufen die Arbeiten zwischen der Kreuz- und der Hornbachstrasse. (ome)