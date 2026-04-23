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Zürich

Wolf im Raum Zürich gesichtet: Kanton warnt

Wolf soll im Raum Uitikon ZH gesichtet worden sein

23.04.2026, 19:1523.04.2026, 19:15

Ein Wolf ist möglicherweise im Raum Uitikon unterwegs. Bei der Jagdverwaltung ging am späten Donnerstagnachmittag die Meldung über die Sichtung ein, bei der «ein Wolf nicht ausgeschlossen werden kann», wie der Warndienst des Kantons Zürich mitteilte.

Halterinnen und Halter von Nutztieren wird empfohlen, Herdenschutzmassnahmen zu prüfen, wie es weiter hiess.

In den letzten Monaten meldete der Wolfswarndienst mehrere Sichtungen des Raubtiers im Kanton zurück. Erst am vergangenen Freitag meldete der Warndienst Sichtungen im Raum Hirzel, Schöneber und Horgen.

Im März tappte ein Wolf in Hütten/Wädenswil in eine Fotofalle. Mit der mutmasslichen Sichtung in Uitikon handelt es sich diesmal um eine in Stadtnähe. (sda)

Mehr zum Wolf:

Wolf M637 schwimmt durch den Vierwaldstättersee
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Der tapfere Junge
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Der tapfere Junge

Vor dem Zugang zum Versteck der Jungen wärmen sich der Vater und ein Welpe an der Morgensonne. Hier ist ein sogenannter Rendez-vous-Platz, der Versammlungs- und auch Spielplatz einer Wolfsfamilie. Im Versteck hatte die Mutterwölfin vor einem Monat, Ende Mai, drei Welpen geworfen.
quelle: videostill/stefano polliotto
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«Ich bin total gegen Wolfsabschüsse » – Jäger hat klare Meinung
Video: watson
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