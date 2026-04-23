Wolf soll im Raum Uitikon ZH gesichtet worden sein

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Ein Wolf ist möglicherweise im Raum Uitikon unterwegs. Bei der Jagdverwaltung ging am späten Donnerstagnachmittag die Meldung über die Sichtung ein, bei der «ein Wolf nicht ausgeschlossen werden kann», wie der Warndienst des Kantons Zürich mitteilte.

Halterinnen und Halter von Nutztieren wird empfohlen, Herdenschutzmassnahmen zu prüfen, wie es weiter hiess.

In den letzten Monaten meldete der Wolfswarndienst mehrere Sichtungen des Raubtiers im Kanton zurück. Erst am vergangenen Freitag meldete der Warndienst Sichtungen im Raum Hirzel, Schöneber und Horgen.

Im März tappte ein Wolf in Hütten/Wädenswil in eine Fotofalle. Mit der mutmasslichen Sichtung in Uitikon handelt es sich diesmal um eine in Stadtnähe. (sda)