Erstes Wolfsrudel im Kanton Obwalden in Fotofalle getappt

Erstes Wolfsrudel im Kanton Obwalden ist bestätigt

17.12.2025, 15:1217.12.2025, 15:12

Im östlichen Sarneraatal im Kanton Obwalden lebt ein Wolfsrudel. Vier Wölfe tappten Mitte Dezember in eine Fotofalle, wie das Amt für Wald und Landschaft des Kantons Obwalden mitteilte.

Wölfe fotofalle obwalden, 17.12.25
Die Wölfe tappten in eine Fotofalle.Bild: Amt für Wald und Landschaft Obwalden

Damit sei erstmals ein Wolfsrudel im Kanton Obwalden bestätigt, hiess es im Communiqué am Mittwoch. Bereits im Februar hatte der Kanton über eine Wölfin und einen Wolf in diesem Gebiet informiert.

Nach mehreren Monaten ohne neue Hinweise zeigte eine aktuelle Aufnahme der Wildhut nun: Mindestens zwei erwachsene Tiere und ein Jungwolf bilden das neue «Klein-Melchtal-Rudel». Beim vierten Tier ist laut Communiqué noch offen, ob es ein weiterer Jungwolf oder ein erwachsenes Tier ist.

Ein Rudel gilt laut wissenschaftlicher Definition als nachgewiesen, wenn mindestens drei Wölfe zusammen beobachtet werden. Zur Klärung von Herkunft und Verwandtschaft untersucht die Universität Lausanne derzeit DNA-Proben. Der Kanton ruft die Nutztierhalter auf, ihre Tiere gut zu schützen. Wolfssichtungen sollen der kantonalen Wildhut gemeldet werden. (sda)

Mehr zu Tieren:
