«Neuer Tiefpunkt» – Linke verlässt Kantonsratssaal wegen SVP-Rede zu Antisemitismus

Im Zürcher Kantonsrat wurde am Montagmorgen der Messerangriff eines 15-Jährigen auf einen orthodoxen Juden verurteilt. Weil die SVP mit dem Finger auf eine bestimmte Gruppe zeigte, verliess die Linke den Ratssaal.

Kilian Marti Folge mir

Mehr «Schweiz»

Am Samstagabend passierte in Zürich Schreckliches: Ein 15-Jähriger stach mit einem Messer auf einen 50-jährigen orthodoxen Juden ein, dass dieser lebensbedrohlich verletzt ins Spital gebracht werden musste.

«Die Hintergründe und der Tathergang sind unklar. Die laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich sowie der zuständigen Jugendanwaltschaft gehen in alle Richtungen und schliessen explizit auch die Möglichkeit eines antisemitisch motivierten Verbrechens mit ein», schrieb die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung.

Gemäss mehreren Zeitungsberichten äusserte sich der 15-jährige Schweizer vor dem Angriff klar antisemitisch. Laut des jüdischen Wochenmagazins tachles soll der Jugendliche zu ankommenden Passanten «Ich bin Schweizer. Ich bin Muslim. Ich bin hier, um Juden zu töten» gerufen haben. Wie die NZZ schrieb, hätten Zeugen berichtet, dass der Jugendliche kurz vor der Tat «Allahu Akbar» (arabisch: Gott ist gross) und «Tod allen Juden» gerufen haben.

Zusammenstehen gefordert

Die schreckliche Tat hielt die ganze Schweiz am Wochenende in Atem. Auch an einer Mahnwache am Sonntag beim Bahnhof Selnau erschienen mehrere hundert Personen. Ihre Botschaft ist klar: «NeverAgainIsNow».

In einer Mitteilung schrieb Ralph Lewin, Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, dass der «Druck auf die jüdische Gemeinschaft» bereits seit dem 7. Oktober gross sei. «Die jetzige Attacke reisst ein grosses Loch in das empfindlich gestörte Sicherheitsgefühl. Das jüdische Leben muss aber weitergehen. Angst und Verunsicherung dürfen nicht überhandnehmen. Hier sind die Behörden, die Politik und die gesamte Gesellschaft gefragt. Ein Zusammenstehen ist unabdingbar.»

Thema war der Angriff vom Samstagabend deshalb auch am Montagmorgen im Zürcher Kantonsrat. Justizdirektorin Jacqueline Fehr verurteilte die Tat aufs Schärfste. Antisemitismus und alle Formen von Rassismus hätten in der Gesellschaft keinen Platz, so Fehr. Für Aufregung gesorgt hat im Kantonsrat aber eine Erklärung der SVP.

«Grundfalsch und verwerflich»

Wie Thomas Forrer, Fraktionspräsident der Grünen auf X (ehemals Twitter) schrieb, habe die SVP die «Linke für die schreckliche Messerattacke auf einen Juden in Zürich verantwortlich gemacht». Daraufhin hätten Grüne, SP und AL den Saal verlassen.

Auf Nachfrage von watson erklärt Forrer: «Es ist grundfalsch und demokratisch verwerflich, dass die SVP die antisemitische Messerattacke für ihr politisches Programm instrumentalisiert». Nun sei es Zeit, um zusammenzuhalten und gegen Antisemitismus und Rassismus generell zu sensibilisieren.

Tobias Weidmann, SVP-Fraktionspräsident, sagt zu watson: «Wir haben den antisemitischen Vorfall in aller Form verurteilt. Wir wollen aber auch aufzeigen, wo das Problem liegt. Heutzutage geht Antisemitismus vor allem von kleinen Gruppierungen im Islambereich aus, von Migranten und von antikapitalistischen Linken.» Konkret sagte Weidmann im Raatssaal: «Mit dem völlig aus dem Ruder laufenden Asylchaos importieren wir teilweise eine ganz neue Generation an Antisemiten.» Und: «Der heutige Antisemitismus trage meist keine Springerstiefen, sondern Arafat-Tuch oder Che-Guevara-T-Shirt.»



Gegen den Vorwurf, den schrecklichen Angriff politisch auszunutzen, wehrt sich Weidmann: «Uns geht es nicht darum, die Linke anzugreifen, sondern Probleme zu eruieren. Aus dem Ratssaal zu laufen, ist keine Lösung.»