bild: Halfpoint via Adobe Stock

Smart Gespart

Warum dir der Veganuary Geld spart

Ende Jahr stand bei vielen noch die Völlerei im Vordergrund – im Januar geht es für einige beim Veganuary ein paar Wochen ohne tierische Produkte weiter. Wie du dabei sparst und einen gratis CHF 100.– Migros-Gutschein bekommst, liest du hier.

Für den Handel ist Veganuary längst kein Nischenthema mehr, sondern ein relevanter Absatzmonat. Vegane Produkte wie Fleischalternativen werden im Januar in vielen Läden prominent platziert, häufiger beworben und oft günstiger angeboten.

Dazu kommen klassische pflanzliche Grundnahrungsmittel wie Hülsenfrüchte, Reis, Pasta oder saisonales Gemüse. Sie gehören zu den preislich stabilsten Produkten im Supermarkt und lassen sich vielseitig kombinieren. Wer jetzt also öfter zu diesen Produkten greift, spart automatisch bei jedem Einkauf.

Vom Regal bis zur Kasse sparen

Lebensmittel sind allgemein einer der grössten Fixkostenposten im Alltag. Wer regelmässig einkauft, merkt schnell: Schon kleine Unterschiede bei der Produktwahl summieren sich, vor allem bei bewussteren Einkaufsentscheidungen wie im Veganuary.

Zusätzlich kann auch das richtige Zahlungsmittel beim Sparen den Unterschied machen – besonders effektiv ist dabei Cashback, mit dem du bei jedem Einkauf einen Teil deines Geldes zurückbekommst. Genau das bieten dir die gratis poinz Cashback Kreditkarten: Mit ihnen bekommst du echtes Geld in Schweizer Franken zurück – und zusätzlich als Willkommensgeschenk einen gratis CHF 100.– Migros-Gutschein.

bild: poinz / Migros

Was steckt hinter «Veganuary»?

Der Name Veganuary setzt sich aus vegan und January, dem englischen Januar, zusammen. Dahinter steckt die Idee, im Januar für ein paar Wochen vegan zu essen – also ohne Fleisch, Fisch, Milch oder Käse. Seit 2014 machen weltweit Millionen Menschen mit, und auch in der Schweiz ist Veganuary längst ein Thema: Supermärkte, Restaurants und soziale Medien zeigen überall, wie einfach und vielfältig pflanzliche Ernährung sein kann.

Viele Schweizerinnen und Schweizer achten bereits darauf, Fleisch und tierische Produkte zu reduzieren – im Januar greifen sie dafür besonders häufig auf vegane oder vegetarische Ernährung zurück. Weniger CO₂, geringerer Ressourcenverbrauch und ein bewussterer Umgang mit Lebensmitteln sind gute Gründe, es einmal auszuprobieren. Passend zum Jahresstart kommen dabei oft auch Vorsätze wie «gesünder essen» gerade recht.

Bewusst(er) einkaufen lohnt sich

Grossverteiler wie die Migros haben ihr veganes Sortiment in den letzten Jahren massiv erweitert – von Fleischalternativen über pflanzliche Milchprodukte bis zu fertigen Convenience-Gerichten. Doch der echte Spar-Effekt kommt nicht von einzelnen Ersatzprodukten, sondern vom gesamten Einkaufswagen. Fleisch, Fisch und stark verarbeitete Produkte gehören zu den teuersten Posten – wer sie reduziert, merkt das sofort beim Preis.

Zusätzlich punkten viele pflanzliche Produkte durch längere Haltbarkeit und bessere Planbarkeit. So sinkt nicht nur der Preis pro Einkauf, sondern auch die Lebensmittelverschwendung – ein Kostenfaktor, den viele unterschätzen.

Smart sparen, egal was du einkaufst



Unabhängig davon, ob du vegan, vegetarisch oder einfach «klassisch» einkaufst – mit den gratis poinz Cashback Kreditkarten triffst du bei jeder Zahlung die beste Entscheidung. Wer also nicht nur smart einkaufen, sondern auch smart bezahlen will, sollte jetzt zuschlagen:

Beantrage die gratis poinz Cashback Kreditkarten (American Express & Visa) bis Ende Januar 2026

Setze eine der Karten bis spätestens 31. März 2026 einmal zum Bezahlen ein

Schon flattert der CHF 100.– Migros Gutschein zu dir nach Hause!