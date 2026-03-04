«Jeder Bürger hat eine Eigenverantwortung»: EDA informiert über festsitzende Schweizer

Über 4000 Schweizer Touristen sitzen im Nahen Osten fest. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hält dazu um 16.30 Uhr eine Pressekonferenz ab, um über die in der Golfregion festsitzenden Schweizer Staatsangehörigen zu informieren.

Das EDA sei im engen Austausch mit der Swiss, verweist jedoch darauf, dass die Schweiz kein eigenes Flugzeug habe, das es in den Nahen Osten entsenden könne. Es sei nicht einfach, Flüge der Swiss zu organisieren, da es dafür Billigungen und die nötige Sicherheit brauche. Wenn gesicherte Informationen verfügbar seien, würde das EDA darüber informieren.

Marianne Jenni, Direktorin der Konsularischen Direktion des EDA, verweist ebenfalls auf das Auslandschweizergesetz. Jeder Bürger habe eine Eigenverantwortung, der Bund helfe nur subsidiär.

Zudem empfiehlt Jenni den Touristinnen und Touristen, an Ort und Stelle zu bleiben sowie Behördenanweisungen zu folgen. Es sei nicht ratsam, eine andere Heimreiseroute auf eigene Faust zu suchen.

Derzeit seien noch 5200 Schweizerinnen und Schweizer auf der App «Travel Admin» als Reisende im Krisengebiet registriert, so Jenni. Sie gehe davon aus, dass es sich bei diesen Leuten um Reisende handle, die gerne ausreisen und heimkehren möchten. (hkl/sda)

Marianne Jenni informierte bereits am Montag über die Lage der Schweizer Touristen in der Golfregion. Bild: Screenshot Keystone