sonnig12°
DE | FR
burger
International
Schweiz

Patriot-Lieferung an Schweiz verzögert sich um mindestens 5 Jahre

FILE - A Patriot missile mobile launcher is displayed outside the Fort Sill Army Post near Lawton, Okla., on March 21, 2023. Two U.S. officials say the United States will send Ukraine another Patriot ...
Patriot-Luftabwehrraketensysteme kommen derzeit im Iran-Krieg zum Einsatz.Bild: keystone

Wegen Iran-Krieg: Patriot-Lieferung an Schweiz verzögert sich um mehrere Jahre

04.03.2026, 17:3604.03.2026, 17:36

Der hohe Einsatz von US-Patriot-Raketen im Nahen Osten verzögert die Lieferung an die Schweiz. Wegen der starken Nachfrage müssen Schweizer Behörden laut SRF mit deutlich längeren Wartezeiten rechnen. Statt ab diesem Jahr könnte die Lieferung erst in mehreren Jahren erfolgen. Gemäss SRF wird die Lieferung noch deutlich länger als fünf Jahre auf sich warten lassen.

Vor allem die Golfstaaten sind derzeit auf die Raketen angewiesen und haben verschiedene europäische Länder um zusätzliche Systeme gebeten. Doch auch die Ukraine setzt auf das Patriot-System und befürchtet nun, zu wenige Raketen zu erhalten.

Sicherheitspolitiker zeigen sich wenig überrascht. «Man hatte schon länger die Vermutung, dass die Schweiz nicht mehr auf einer Position ist, auf der sie beliefert wird», sagt etwa SVP-Ständerat Werner Salzmann gegenüber SRF. Mit dem Kriegsausbruch im Nahen Osten werde es noch schlimmer.

Während linke Stimmen einen Abbruch der Beschaffung fordern und den Fokus auf Drohnenabwehr legen, plädieren bürgerliche Politiker für ein Festhalten am Projekt. Verteidigungsminister Martin Pfister prüft laut SRF zusätzlich ein alternatives System wie SAMP/T des französischen Konsortiums Eurosam. Annullieren will Pfister die Bestellung der Patriot-Systeme wohl nicht.

Offen ist, was mit den bereits überwiesenen 650 Millionen Franken geschieht und wie eine schnelle Alternative finanziert werden soll. Das VBS kündigt an, der Bundesrat werde über das weitere Vorgehen entscheiden. (hkl)

Mehr zum Krieg im Nahen Osten:

US-Generalstabschef ändert Strategie: «Immer tiefer ins Landesinnere»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 20
Iran-Krieg in Bildern

USA und Israel haben am 28. Februar 2026 den Iran angegriffen. Diese Aufnahme zeigt den Abschuss einer Rakete von einem Schiff der US-Marine.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tut im Iran genau das, wovor er bei Obama früher immer gewarnt hatte
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ständerat will Pakete aus Asien strenger kontrollieren
Der Ständerat will die Kontrollen von Kleinsendungen aus Asien verstärken. Der Bundesrat soll nach seinem Willen Lösungen vorschlagen, wie die zusätzlichen Kontrollen mit einem Beitrag aus solche Pakete finanziert werden könnten.
Zur Story