Spass

Cute News

Lustige Bilder und GIFs von Tieren, die dich relaxt ins Weekend schicken



Cute News

Die Tierbilder und -GIFs der watson-User schicken dich relaxt ins Weekend

Cute news everyone!

Es ist ja so: Ihr postet immer Unmengen an lustigen Bildern und GIFs in die Kommentare. Da habe ich mir gedacht, ich geh mal die Cute-News-Kommentarspalte der vergangenen Wochen durch und picke mir ein paar lustige/herzige Beiträge raus. Immerhin gebt ihr euch ja immer solche Mühe.

Also viel Spass mit den User-Cute-News!

Kurze Pause von den User-Inputs für etwas Photoshop-Spass:

Pause Nummer 2. Dieses Mal gibt es herzige Enten:

Umfrage Nun? Ja.

Ja.

Abstimmen 2 Ja. 0%

Ja. 0%

So, das war es von den User-Cute-News. Wobei. Eigentlich kann es ja noch etwas weitergehen.

Abonniere unseren Newsletter