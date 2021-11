Cute News

Hier gibts 27 grossartige Tierbilder – und du lernst auch noch was!

Cute News, everyone!

Letzte Woche habt ihr zwischen den 20 besten Eichhörnchen-Namen abgestimmt. Heute geht es mit den Top 5 in die Endrunde.

Diese Woche gibt es auch ein Tier der Woche. Welches, das erfährst du gleich!

Guten Morgen allerseits!

Ich wette, dass du noch nie so eine herzige Familie gesehen hast!

Tier der Woche: Schmetterling

Ja, du hast richtig gelesen. Das Tier der Woche ist der Schmetterling. Und das aus einem Grund: Ich war letztens im Papiliorama und war absolut fasziniert.

Darum kommen hier zuerst einige Bilder von mir:

Bild: watson

Bild: watson

5 Facts über Schmetterlinge:

Schmetterlinge leben nur einige Wochen.

Sie können nicht fliegen, wenn es kalt ist.

Schmetterlinge sind kurzsichtig. Sie können nur ca. 3 Meter weit sehen.

Die Flügel sind transparent. Ein Flügel wird von tausenden Schuppen, die Licht reflektieren, bedeckt.

Es gibt über 17'500 Schmetterlingsarten.

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bevor es mit den Schmetterlingen weitergeht, kommen wir zur Abstimmung, auf die ihr alle gewartet habt:

Eichhörnchen: watson-Slang Showdown

So, nun ist es so weit. Letzte Woche habt ihr aus den Top 20 abgestimmt. Heute gehen die beliebtesten fünf Namen für Eichhörnchen in das Finale!

Welcher watson-Slang für Eichhörnchen gefällt dir am besten? Mampfhörnchen Eichjö Eife (wie Eiche, aber mit Nüsse im Mund) Flauschörnchen Waldhamster

Das Resultat erfährst du nächste Woche. Das Eichhörnchen ist Ich bin gespannt!

Zurück zum Tier der Woche. 🦋

Bild: watson

Happy Doggo.

Bild: giphy

Ein letzter Fact: Schmetterlinge können bis zu 30 cm gross werden!

Wenn du so geflasht von den schönen Schmetterlingen bist, dass du dein Essen fallen lässt.

Wenn du im Meeting kämpfen musst, um die Augen offenzuhalten ...

... und den Kampf schlussendlich aufgibst.

Ich. Bin. Ein. Burrito!

Katze. Verurteilt. Doggo!

Kaum grösser als eine Fingerspitze.

Bild: boredpanda

Handgrösse:

Diese Flausch-Kuh hätte ich auch gerne in Handgrösse!

Erinnert ihr euch noch an das Capybara-Special? 😍😍😍

Falls nicht, kannst du hier reinschauen:

Oder dich durch diese Slideshow klicken: 1 / 10 Einfach tolle Bilder von Capybaren quelle: shutterstock

Fast noch süsser als ein Baby-Capybara:

Erwischt!

Schön hierbleiben!

Kleine Furzhörnchen sind halt schon auch süss!

Hier klicken für eine Furzhörnchen-Überraschung:

(Es lohnt sich, versprochen!)

Oh nein!

Wir haben heute schon viel Herziges gesehen, aber das toppt einfach alles: