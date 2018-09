Spass

Der ÖV ... zum Arbeiten zu eng, zum Rausschauen zu dunkel. Ein Pendler-Dilemma, das hoffentlich mit diesen Tipps aus der Redaktion gelöst werden kann.

«BBTAN»

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: CHF 0.–

Ein äusserst befriedigendes, aber leider etwas süchtig machendes Spiel, bei dem Bälle auf Blöcke geschossen werden und verhindert werden muss, dass diese Blöcke den Boden berühren.

bild: screenshot

«Duet»

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: CHF 0.–

Ein interessantes Spiel, bei dem man mit zwei an einem Kreis fixierten Punkten herabfallenden Formen ausweichen muss. Das Spiel wird schnell sehr schwer, weckt aber definitiv den Ehrgeiz.

«Instlife»

Ein (englisches) textbasiertes Spiel, bei dem du jedes Mal ein zufällig generiertes, fiktives Leben führst, Entscheidungen triffst und dich bis zum CEO hocharbeiten kannst.

bild: screenshot

«Hungry Shark Evolution»

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: CHF 0.–

Für alle, die es lieber etwas Action-geladener haben. Du spielst einen Hai und frisst dich durch eine Unterwasserwelt ... und über Boote ... und durch die Luft.

Und klar kann man sich Moby Dick mit Jetpack und Schnauzer freispielen. gif: youtube/vbgaming11

Really Bad Chess

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: CHF 0.–

Du kannst kein Schach spielen? Perfekt. Denn das ist kein Schach. Die Figuren werden zufällig und manchmal auch mehrmals in den Startreihen platziert, und du musst dann irgendwie versuchen, den König matt zu setzen.

Manchmal muss man allerdings ziemlich lange auf den Zug des Gegners warten.

bild: screenshot

Antiyoy

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: CHF 0.–

Ein einfach gestricktes Strategiespiel mit zunächst noch einfach zu bewältigenden Leveln. Das ändert sich aber bald, und wem es zum Schluss immer noch nicht schwer genug ist, der kann sich an den User-generierten Karten probieren. Oder selber eine bauen.

bild: screenshot

2048

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: CHF 0.–

Ein Klassiker unter den zahlenbasierten Handy-Spielen. Füge gleiche Nummern zusammen und erreiche 2048. Die Idee zu diesem Spiel kommt übrigens ursprünglich vom Spiel «Threes!», falls dir Dreierpotenzen mehr liegen.

«Alto's Odyssey»

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: CHF 0.–

Die Fortsetzung zu «Alto's Adventure». Während du geschmeidig durch die Wüste surfst, sammelst du Münzen, machst Tricks und erfüllst Aufgaben in einer stimmungsvollen Atmosphäre. Vorzugsweise ohne zu stürzen.

bild: screenshot

Mini Metro

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: CHF 5.50 für Android, CHF 2.– für iOS

Als Planer der städtischen Metro kreierst du in verschiedenen Städten der Welt ein funktionierendes U-Bahn-System und beförderst die zahlreichen Passanten an ihren Bestimmungsort, was einfacher aussieht, als es ist.

Yellow

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: CHF 0.–

Ein Puzzle-Spiel, das deine Kreativität fordert und dabei angenehm simpel gehalten ist. Jedoch nichts für Leute, welche die Farbe Gelb nicht mögen.

bild: screenshot

Reigns

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: CHF 2.90 für Android, CHF 3.– für iOS

Du spielst einen König und musst Entscheidungen im Tinder-Style treffen: links oder rechts. Dabei musst du darauf achten, dass alle einigermassen zufrieden sind, oder du endest wie der Typ auf dem Bild.

Two Dots

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: CHF 0.–

Ein Puzzle-Game für Fans von Spielen wie Bejeweled, Candy Crush und wie sie alle heissen. Achtung, hoher Suchtfaktor.

Data Wing

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: CHF 0.–

Du steuerst ein kleines Datenpaket durch ein neonartiges System und versuchst damit, eine KI zufriedenzustellen, die damit droht, dich bei Versagen zu löschen. Eine Art Puzzle-Rennspiel mit einer Story und sehr guter Bewertung.

Bonus Clumsy Karate Cat

Betriebssystem: Android

Preis: CHF 0.–

Ein bisschen Eigenwerbung von Debattengott und Huber-Quizmaster Toggweiler. Er hat auch mal ein Game gemacht. Mit einer Katze. Und es ist ultrafrustrierend schwierig.

bild: screenshot

Dieser 70-Jährige geht mit elf Handys auf Pokémon-Jagd Video: watson/nico franzoni

Die 10 schlimmsten Games in Googles Play Store für Android

