Spass

Dumm gelaufen

15 Bilder und GIFs, bei denen man sich fragt: «Wieso existiert das?!»



15 Bilder und GIFs aus der Kategorie «Genug Internet für heute»

Nein, das hier ist nicht der Picdump. Auch nicht der Fail-Dienstag oder die Cute News. Das hier ist einfach ein Beitrag mit Bildern, die eigentlich nicht existieren sollten. Eines davon ist schon genug verstörend, um ganze Abende lang darüber zu diskutieren, warum so etwas überhaupt existiert. Hier und heute kriegst du aber die volle Ladung an verrückt verstörenden Bildern ab. Darum:

Angucken auf eigene Gefahr!

Wenn ihr es anschaut und danach nicht mehr arbeiten schlafen könnt, seid ihr selber schuld!

Alles klar so weit? Gut. So beginnt es also.

Fangen wir ganz sachte an: Bild: Cheezburger

Und wenn wir eh schon beim Thema sind: Bild: me.me

Die wohl eindeutigste Geburtstagstorte. Bild: Imgur

Weil ein herkömmliches Kayak ja so altbacken ist. Bild: Imgur

Weil du ja schon immer wissen wolltest, wie das Pokémon Digdri unter der Erde aussieht. Bild: Imgur

So, ab hier wird es jetzt etwas schräger. Du kannst noch immer aussteigen.

Nicht? Na gut. Aber wir haben dich gewarnt: Bild: Imgur

An alle «Dragon Ball Z»-Fans: nicht anklicken! bild: imgur

Das dürfte jetzt sogar Minion-Fans etwas verstören: bild: reddit

Für Lego-Liebhaber. Bild: reddit

Halten wir kurz inne, um unsere Augen und unser Hirn zu entspannen.

Und zwar mit diesem Bild hier: Bild: unsplash

Auch hier wieder eine kurze Erinnerung: Du kannst jederzeit aussteigen. Ansonsten geht es jetzt weiter.

Schöner Mugshot. Bild: knowyourmeme

Ist das Kunst oder kann das weg? gif: imgur

Apropos Krokodil: gif: imgur

Hübsches Kind. gif: Imgur

So. Mit dem Nicolas Rabbit bist du aus diesem verstörenden Beitrag entlassen. Bild: worldwideinternez

