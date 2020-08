Spass

Fail-Dienstag

Fail-Dienstag: Die 27 lustigsten Fails aus dem Internet



Fail-Dienstag

Reichen 27 Fails, um den Dienstag erträglich zu machen? Finde es heraus!

Die Woche ist noch so lang. Und noch so beschwerlich. Und noch so lang. Zeit, dass uns das Scheitern anderer über unsere eigenen Miseren hinweghelfen.

Liebe Gemeinde des failenden Dienstags. Wir versammeln uns hier, um Madeleine Sigrist ihre wohlverdienten Ferien zu gönnen. Sie hinterlässt vorübergehend ein sensationelles Format, das in ihren Ehren weitergeführt werden soll. Und eine vorübergehend grosse Lücke in unseren Herzen.

Lasset uns nun gemeinsam vorwärts blicken. In eine Zeit, in der Madeleine frisch und erholt zurückkehren wird. Bis es so weit ist, sollen uns die folgenden 27 Fails Trost spenden.

Wie sich der Start in den Dienstag anfühlt (bevor du den Fail-Dienstag angesehen hast):

Der einzige Grund ('chschwör), wieso ich keinen Parkour mache:

Gleich zu Beginn noch eine Perle für die Freunde von subtileren Fails:

Hach, es muss so entspannend sein, ein Reise-Influencer/Health-Blogger/Weltenbummler zu sein!

Ein Dienstag im Büro, wie er im Buche steht ...

Ich, wenn ich endlich probiere, das eine Problem in meinem Leben anzupacken:

Yeah! #travel hehe. #Globetrotter Woo-hoo! #Jetset BÄM! #zdummzumufesBettliege

Was du im Duden unter «Fail» finden würdest, wenn dieser mit GIFs illustriert wäre:

Wie man sich gegen nervige Balge wehrt 1.0: «Tanzen».

Madeleine hat bei der Übergabe was von wegen «über Kinder lachen» oder so erwähnt. Hab grad nicht aufgepasst. Tun wir das oder nicht?

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Frischgebackene Eltern sagen Dinge, wie «Es ist das Schönste, was dir passieren kann», sehen dabei aber so aus ...

Ein grosses Oof.

Eine Warnung an alle unartigen Teddybären im Plüsch-Laden ....

In «Fresh Prince of Bel Air» war er aber auch überragend.

«Fifty Shades of Blue» (FSK 18)

Bin mir da nicht ganz so sicher, ob die Person hinter dieser Anzeige das Konzept von «Think outside the box» richtig verstanden hat ...

Ich, wenn der Lohn kommt – völlig gewahr, dass er in zwei Tagen wieder weg sein wird:

Starbucks: Einen Chai-Latte, bitte.



Starbucks: Gut. Name?



Starbucks: Starbucks.



Starbucks:



Alle Männer so: «Wenn wir mal alle Kinder haben, können wir immer gemeinsam auf den Spielplatz. Weischwiegeil.»​​

Die Coronakrise trifft vor allem die Hersteller von diesen nicht ausblasbaren Spass-Kerzen hart.

Wie es sich an Dienstagen gefühlsmässig so pendelt:

Jane, wenn sie sagt, dass Lianenschwingen wie Fahrradfahren ist:

Die Fortsetzung der Pizza Margherita? Die Pizza della testa di Margherita!

Wir alle wissen, dass es schiefgeht. Die Frage ist nur wann.

Sie haben eine neue Karte freigeschaltet: Das Familiengrab.

Das mit den Kindern gäbe es immer noch zu klären ...

Egal. Je maison. Adé mit'nand.

Bonus-Win

Wie Hipster ihr Craft Beer ab jetzt immer serviert haben wollen:

