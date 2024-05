Nach der Festnahme von Brian Keller: Zürcher Polizei nimmt auch «Skorp808» in Haft

In der Nacht auf Samstag hat die Kantonspolizei Zürich auch den Kontrahenten von Brian Keller festgenommen.

Mehr «Schweiz»

In der Nacht auf Samstag hat die Kantonspolizei Zürich den Schweizer Influencer «Skorp808» in seiner Wohnung in der Stadt Zürich festgenommen, wie Tele Züri am späteren Samstagmorgen berichtete.

Die Kantonspolizei bestätigt gegenüber Tele Züri, dass sich Skorp808 derzeit in Haft befinde und in seinem Apartment im Kreis 9 verhaftet worden sei. Über weitere Details, unter anderem zu den genauen Gründen, habe die Polizei keine Auskunft erteilt.

Skorp808. Screenshot: Tele Züri

Brian Keller. bild: keystone

Der Polizeiaktion ging offenbar ein TikTok-Livestream am Freitagabend voraus, indem Skorp808 die Festnahme seines Kontrahenten Brian Keller feierte.

Skorp808, der bei einem gewalttätigen Treffen mit Brian nach eigenen Angaben einen dreifachen Jochbeinbruch erlitten hat, sorgte mit dem Livestream auf TikTok am Freitag für Aufsehen. Darin lief er unter anderem mit gezücktem Messer durch die Stadt Zürich.

Zum Video schreibt Züri Today:

«Nach und nach sammeln sich provokante Kommentare unter dem Stream. Es ist zu beobachten, wie Skorp808 angegriffen wird und zwei Männer wegrennen. Skorp808 verfolgt sie mit gezücktem Messer und filmt dabei. Es handelt sich vermutlich um Unterstützer von Brian.» quelle: zueritoday.ch

Brian Keller bereits in Haft

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hatte am Freitagnachmittag Untersuchungshaft für Brian Keller beantragt. Sie führt gegen ihn nach einer mutmasslichen Attacke auf seinen Kontrahenten ein Verfahren wegen des Verdachts auf versuchte schwere Körperverletzung.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für Keller beantragt, wie sie am Freitagnachmittag mitteilte. Das Gericht hat 48 Stunden Zeit, um über den Antrag zu befinden.

Bereits im März waren auf Social-Media-Plattformen Videos der beiden Männer aufgetaucht. Keller beschimpfte darin seinen Gegner und forderte mit einem Messer posierend dessen Kopf. Er machte geltend, es handle sich dabei um Werbung für einen Kampf und um «Trash Talk», wie er im Boxen üblich sei. Er wurde daraufhin von der Staatsanwaltschaft einvernommen.

Im November 2023 war Brian Keller, der in einem Dok-Film über einen Jugendanwalt im Jahr 2013 unter dem Pseudonym «Carlos» bekannt wurde, nach jahrelangen Aufenthalten in verschiedenen Gefängnissen freigelassen worden. Mit 28 Jahren könne er endlich sein eigenes Leben leben, sagte er damals. Er wolle Profiboxer werden und einfach ein anständiger Bürger sein.

Quellen

Mit Material von Keystone-SDA

(dsc)