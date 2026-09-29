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Fail-Dienstag

Heute im Angebot: 27 Lustigkeiten für einen besseren Dienstag

Die lustigsten Fails der Woche sind da
Bild: reddit/instagram/watson
Fail-Dienstag

Heute im Angebot: 27 Lustigkeiten für einen erfolgreicheren Dienstag

29.09.2026, 04:57
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Machen wir es uns heute zusammen schön? Mit ein paar der lustigsten Bilder und GIFs, die wir seit der letzten Woche im Internet gefunden haben? Ja, oder?

Dann sind wir uns ja einig, wie immer. Grossartig.

Alle bereit? Dann geht es jetzt los!

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gif: instagram

Okay, jetzt geht es wirklich los:

Ein sehr geschmeidiger Auftritt, moll.

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Nun ja. Keiner ist vollkommen.

Lustige Fails: Grammatikfehler bei Wahparty
Bild: reddit

(«Walparty» wäre lustiger gewesen.)

Exgüsi, WO wird das Kind gewickelt?!

Lustige fails: Kinder Wickeltisch über Kübel
Bild: reddit

Aus der Kategorie «Gefälschte Produkte, die wir unbedingt haben müssen»:

Fail: Lustige Adidas-Fälschung
Bild: instagram

Adidas – Nichts ist möglich

Wie lautet die goldene Regel beim Fail-Dienstag? Richtig: Wir lachen nicht über Kinder.

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Wir lachen nie.

*Bonk* Hehe

Volleyball ist aber auch eine schwierige Sportart …

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Wirklich, wirklich schwierig.

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Fail-Dienstag

Nicht sicher, ob Fail oder Win, aber ganz sicher sehr herzig:

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Hatten wir eigentlich schon Frühstück? Hier, lecker Kuchen:

Lustige fails: Ekliger Kuchen / Torte
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Für später:

21 Personen, die beim Backen noch untalentierter sind als du
Präsentiert von
21 Personen, die beim Backen noch untalentierter sind als du

Und wenn wir grad bei Süssem sind:

Lustige Fails: Brownies
Bild: reddit

[Wir verkneifen uns hier jegliche zynischen Kommentare zur politischen Lage.]

Bald ist wieder Sessellift-Saison, hurra!

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gif: instagram

Hab die Werbung an den Bus gemacht, Boss!

Lustige Fails: Werbung an Bus
Bild: reddit

Oh, nein! (Schlagzeile der Woche)

Schlagzeile der Woche: Lake America Pulli sorgt für Kündigung
Bild: reddit

CEO verliert seinen Job wegen eines im Netz viral gegangenen Fotos seiner Familie in Lake-America-Sweatshirts

Nachzulesen hier [Toronto Life, Englisch]

Donald Trump will mal wieder ein Gewässer umbenennen
Donald Trump will mal wieder ein Gewässer umbenennen

Wir haben Fragen. Aber vielleicht wollen wir die Antwort auch gar nicht wissen.

Fails: Lustiges Schild mit Zaun
Bild: reddit

Nicht auf Zaun sitzen

Lehrer so: Die Prüfung ist nicht so schwierig
Die Prüfung:

Lustige Fails: Prüfung
Bild: reddit

Inserat der Woche (vermutlich Win?)

Lustige Fails der Woche: Lustiges Inserat mit Zelt
Bild: reddit

Spidey, alles in Ordnung?

Lustige fails: Spider-Man in lustiger Pose
Bild: reddit
Lustige fails: Spider-Man in lustiger Pose
???????Bild: reddit

Unser innerer Monk dreht durch.

Lustige Fails: Horror für Perfektionisten
Bild: reddit

WAS SOLL DER SCHEISS?!

Ende September ist wieder grosser Zügel-Termin.

Lustige Fails: Umzug bzw. Zügel Fail
Bild: reddit

Zügel-Firmen kosten Geld, und wir haben aktuell keins.

Lustige Fails: Zügel Fail
Bild: reddit

Passend dazu ein schönes Fail-Meme:

Lustige Fails: Wenn das eine Ding in das andere passt
Bild: reddit

Der Grund, weshalb Spielsachen wichtig sind

Als Wiedergutmachung: Wie befriedigend es doch ist, wenn das eine Ding perfekt in das andere passt

Unter der Slideshow geht es weiter mit den Fails ...

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Wie befriedigend es doch ist, wenn das eine Ding perfekt in das andere passt
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Nicht sicher, wie «anmächelig» dieses Logo für eine Pizzeria wirklich ist:

Lustige Fails: Logo für Pizza
Bild: reddit

Alt, aber jessesmaria!

Lustige Fails: Schild mit Pimmel
Bild: reddit

Hihi ... Penis.

Uuuuund ...

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... Noch ein Versuch: Uuuuuuuuund ...

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... tschüss!

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Bonus-Win

Wenn die Freundschaft wichtiger ist als der Sieg:

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Und jetzt freuen wir uns unglaublich auf deine Ausbeute der Woche. Poste deine Lustigkeiten in die Kommentare!
<3

Erst schauen wir aber noch zusammen im Archiv vorbei:

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