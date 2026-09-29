Bild: reddit/instagram/watson

Fail-Dienstag

Heute im Angebot: 27 Lustigkeiten für einen erfolgreicheren Dienstag

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Machen wir es uns heute zusammen schön? Mit ein paar der lustigsten Bilder und GIFs, die wir seit der letzten Woche im Internet gefunden haben? Ja, oder?

Dann sind wir uns ja einig, wie immer. Grossartig.

Alle bereit? Dann geht es jetzt los!

Okay, jetzt geht es wirklich los:

Ein sehr geschmeidiger Auftritt, moll.

Nun ja. Keiner ist vollkommen.

(«Walparty» wäre lustiger gewesen.)

Exgüsi, WO wird das Kind gewickelt?!

Aus der Kategorie «Gefälschte Produkte, die wir unbedingt haben müssen»:

Adidas – Nichts ist möglich

Wie lautet die goldene Regel beim Fail-Dienstag? Richtig: Wir lachen nicht über Kinder.

Wir lachen nie.

*Bonk* Hehe

Volleyball ist aber auch eine schwierige Sportart …

Wirklich, wirklich schwierig.

Nicht sicher, ob Fail oder Win, aber ganz sicher sehr herzig:

Hatten wir eigentlich schon Frühstück? Hier, lecker Kuchen:

Für später:

Und wenn wir grad bei Süssem sind:

[Wir verkneifen uns hier jegliche zynischen Kommentare zur politischen Lage.]

Bald ist wieder Sessellift-Saison, hurra!

Hab die Werbung an den Bus gemacht, Boss!

Oh, nein! (Schlagzeile der Woche)

CEO verliert seinen Job wegen eines im Netz viral gegangenen Fotos seiner Familie in Lake-America-Sweatshirts

Nachzulesen hier [Toronto Life, Englisch]

Wir haben Fragen. Aber vielleicht wollen wir die Antwort auch gar nicht wissen.

Nicht auf Zaun sitzen

Lehrer so: Die Prüfung ist nicht so schwierig

Die Prüfung:



Inserat der Woche (vermutlich Win?)

Spidey, alles in Ordnung?

??????? Bild: reddit

Unser innerer Monk dreht durch.

WAS SOLL DER SCHEISS?!

Ende September ist wieder grosser Zügel-Termin.

Zügel-Firmen kosten Geld, und wir haben aktuell keins.

Passend dazu ein schönes Fail-Meme:

Der Grund, weshalb Spielsachen wichtig sind

Als Wiedergutmachung: Wie befriedigend es doch ist, wenn das eine Ding perfekt in das andere passt

Unter der Slideshow geht es weiter mit den Fails ...

1 / 14 Wie befriedigend es doch ist, wenn das eine Ding perfekt in das andere passt

Nicht sicher, wie «anmächelig» dieses Logo für eine Pizzeria wirklich ist:

Alt, aber jessesmaria!

Hihi ... Penis .

Uuuuund ...

... Noch ein Versuch: Uuuuuuuuund ...

... tschüss!

Bonus-Win

Wenn die Freundschaft wichtiger ist als der Sieg:

Und jetzt freuen wir uns unglaublich auf deine Ausbeute der Woche. Poste deine Lustigkeiten in die Kommentare! <3

Erst schauen wir aber noch zusammen im Archiv vorbei: