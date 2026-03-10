Juhu, Spass! Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

Frische Fails, aber dalli!

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Nur die Ruhe, nur die Ruhe – hier kommt keiner zu kurz! Auch heute gibt es wieder die lustigsten Lustigkeiten, die das Netz seit der vergangenen Woche ausgespuckt hat.

Tretet ein, es geht los!

​

Keine Sorge, das hat niemand gesehen.

Und der Preis für den «Vater des Monats» geht an ...

Es geht ihnen gut, es geht ihnen gut, wir lachen nicht.

Früher: Woah, im Jahr 2026 haben wir bestimmt fliegende Autos



Das Jahr 2026:



Es ist doch immer schön, wenn Kinder bei der Gartenarbeit helfen.

(Herzigster Fail der Woche.)

Frühstücks-Drink für zwischendurch:



Neuer Versuch mit Frühstück:

Längster Fail der Woche kommt in einem Embed-Video daher:

Falls du es nicht schauen kannst: Hier geht's zum Original-Post.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

DU KANNST NICHT VORBEI!!!

Bitte, was? Bruder?

Und hier ein schöner Userinput, erspäht im Zürcher Letzi-Park:

Bild: userinput

¯\_(ツ)_/¯

Danke dafür, Aya! <3

Das ist aber eine kleine Frau aus der Wurstabteilung.

Hatten wir dieses Tattoo diesen Haarschnitt der Woche schon?

Eine kleine Drohung für zwischendurch:

Eine freundliche Erinnerung: Du geniesst dein Essen besser innerhalb von 2 Stunden!

In der Slideshow: ein paar weitere interessante Übersetzungen

Unten geht's weiter ...

1 / 28 Wenn die Tourismusbranche auf Google-Translate setzt Wie, da musst du sogar noch selbst kochen? quelle: twitter

Nicht sicher, ob der Beamer noch funktioniert oder nicht.

Ansonsten: klares Win-Nest 👍🏻

Bild: instagram

Über diesen Design-Fail lachen wir selbstverständlich ni– hihi. Hihihi.

Auch dieses Logo für eine Zahnarztpraxis: Eher ungünstig.

Hab das Schild montiert, Boss!

Bild: reddit

Als wären Grapefruits nicht schon mühsam genug ...

Inserate-Fail oder Werbe-Win?

Alt, aber Karma:

Uuuuuuuund ...

gif via facebook

... tschüss!

Bonus-Win

Arbeite nicht härter – arbeite klüger!

Und nun dein Input in die Kommentare, damit der Fail-Dienstag etwas länger wird? Darüber würden wir uns sehr freuen! <3

Ps. Autorin Sigrist ist die kommenden drei Wochen auf Reisen (es sei ihr gegönnt!). Die folgenden Dienstage gibt es Ersatz, vielleicht in etwas abgeänderter Form. Macht's gut, seid nett zueinander und bleibt schön Fail-frei!

Mehr Bock auf Fails? Guck doch mal ins Archiv: