Fail-Dienstag

Ablenkung gefällig? Hier kommen 23 spassige Bilder und Gifs!

Die lustigsten fails der Woche sind da!
Juhu, Spass!Bild: instagram/watson
Fail-Dienstag

Frische Fails, aber dalli!

10.03.2026, 04:1910.03.2026, 04:19
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Nur die Ruhe, nur die Ruhe – hier kommt keiner zu kurz! Auch heute gibt es wieder die lustigsten Lustigkeiten, die das Netz seit der vergangenen Woche ausgespuckt hat.

Tretet ein, es geht los!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Keine Sorge, das hat niemand gesehen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und der Preis für den «Vater des Monats» geht an ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht ihnen gut, es geht ihnen gut, wir lachen nicht.

Früher: Woah, im Jahr 2026 haben wir bestimmt fliegende Autos

Das Jahr 2026:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es ist doch immer schön, wenn Kinder bei der Gartenarbeit helfen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Herzigster Fail der Woche.)

Frühstücks-Drink für zwischendurch:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Neuer Versuch mit Frühstück:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Längster Fail der Woche kommt in einem Embed-Video daher:

Just trying to get his mail.
by u/ToohotmaGandhi in Wellthatsucks

Falls du es nicht schauen kannst: Hier geht's zum Original-Post.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

DU KANNST NICHT VORBEI!!!

Die lustigsten Fails der Woche: Gehweg
Bild: reddit
22 Beweise dafür, dass Architektur- und Bau-Fails niemals nicht lustig sind

Bitte, was? Bruder?

Die lustigsten Fails der Woche: Post und Paket
Bild: instagram

Und hier ein schöner Userinput, erspäht im Zürcher Letzi-Park:

Füttere die Pilzbohnen: Fail in Zürich
Bild: userinput

¯\_(ツ)_/¯

Danke dafür, Aya! <3

Das ist aber eine kleine Frau aus der Wurstabteilung.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Hatten wir dieses Tattoo diesen Haarschnitt der Woche schon?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Eine kleine Drohung für zwischendurch:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Eine freundliche Erinnerung: Du geniesst dein Essen besser innerhalb von 2 Stunden!

In der Slideshow: ein paar weitere interessante Übersetzungen

Unten geht's weiter ...

1 / 28
Wenn die Tourismusbranche auf Google-Translate setzt
Wie, da musst du sogar noch selbst kochen?
quelle: twitter
Nicht sicher, ob der Beamer noch funktioniert oder nicht.

Die lustigsten Fails der Woche: Nest auf Beamer
Bild: instagram

Ansonsten: klares Win-Nest 👍🏻

Die lustigsten Fails der Woche: Nest auf Beamer
Bild: instagram

Über diesen Design-Fail lachen wir selbstverständlich ni– hihi. Hihihi.

Die lustigsten Design Fails der Woche: Bär
Bild: reddit

Auch dieses Logo für eine Zahnarztpraxis: Eher ungünstig.

Die lustigsten Fails der Woche: Zahnarzt Design
Bild: reddit

Hab das Schild montiert, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit
Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Als wären Grapefruits nicht schon mühsam genug ...

Die lustigsten Fails der Woche: Grapefruit
Bild: reddit

Inserate-Fail oder Werbe-Win?

Bild
Bild: instagram

Alt, aber Karma:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif via facebook

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Arbeite nicht härter – arbeite klüger!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Und nun dein Input in die Kommentare, damit der Fail-Dienstag etwas länger wird? Darüber würden wir uns sehr freuen! <3

Ps. Autorin Sigrist ist die kommenden drei Wochen auf Reisen (es sei ihr gegönnt!). Die folgenden Dienstage gibt es Ersatz, vielleicht in etwas abgeänderter Form. Macht's gut, seid nett zueinander und bleibt schön Fail-frei!

Mehr Bock auf Fails? Guck doch mal ins Archiv:

