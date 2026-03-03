Nebel
21 lustige Bilder und GIFs für bessere Laune am Dienstag

Gleich wirds wild: Die lustigsten Fails der Woche sind da!
Gleich wird's wild: Die lustigsten Fails der Woche sind da!Bild: instagram/watson
Brauchen wir was zu lachen? Wir brauchen was zu lachen!

Madeleine Sigrist
Wie schön, wie wundervoll, dass ihr heute da seid – in einer Woche, in der wir wieder froh über etwas Ablenkung vom Alltag sind.

Wir geben uns auch heute die grösste Mühe, euch eine Freude zu machen.

Ab geht die Post!

gif: instagram

Food-Influencer haben es auch nicht immer leicht.

gif: instagram

Da inzwischen schon März ist, dürfen wir uns langsam aber sicher auf den Sommer freuen, richtig?

gif: instagram

Das ist irgendwie sehr süss.

gif: instagram

Manchmal ist der wahre Win, sich mit einem Fail zu arrangieren.

gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

DAS nennt man wohl eine echt harte Nacht.

Die lustigsten Bilder der Woche
Bild: reddit

Schlimmster Fail der Woche.

So etwas passiert wirklich? Einfach so?

Die lustigsten Bilder der Woche
Bild: instagram

Ah, diese Marke kenne ich, die ist cool!

Die lustigsten Bilder der Woche
Bild: reddit

Beispieltext hier

Die lustigsten Bilder der Woche
Bild: reddit

Aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht töten werden»:

Die lustigsten Fails der Woche: Creepy Pikachu
Bild: instagram

Pikachu, mal wieder.

Warum ist Spielplatz-Pikachu immer so creepy?

Die lustigsten Fails der Woche: Creepy Pikachu
Bild: instagram

Passend dazu eine schöne Slideshow:

Unten geht's weiter mit den Fails

1 / 36
31 Spielplätze des Grauens

Die Rutsche mit dem gewissen Adrenalin-Kick. Bild: imgur
Das Fail-Meme der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Meme mit haarigem Hals
Bild: instagram

Der Fail bist du, wenn du haarige Hälse siehst.

Bitte, gern geschehen!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Danke, dass du rauchst

Es geht doch nichts über hübsche Fan-Kunst!

Fan Art Tail: 50 Cent auf Zuge gesprayt
Bild: instagram

5,89? Schnäppchen.

Fail: Kinder Sandwich
Bild: instagram

Knuspriges Kinder-Sandwich

Surprise
gif: tenor

Wir auch, Bär. Wir auch.

Die lustigsten Fails der Woche: Bär
Bild: instagram

Und wenn wir schon bei Spielsachen sind: die Fälschung der Woche

Fail: Fälschung der Woche: Simpson
Bild: reddit

The Sinpusen.

Fail: Fälschung der Woche: Simpson
Bild: reddit
Billige Produktfälschungen hören nie auf, lustig zu sein: Der Beweis in 33 Bildern

Bitte Toilettenpapier in den Mülleimer schmeissen (und Kinder in die Schüssel?).

Die lustigsten Fails: Design Fail der Woche
Bild: reddit

(Fragwürdiges Design der Woche.)

Hatten wir eigentlich schon ein Tattoo der Woche?

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Bild: reddit

Daumen hoch für dieses Exemplar!

Bald ist wieder Glacesaison, yay!

gif: instagram

Der Beweis, dass Japan schon im Jahr 3000 lebt

Alt, aber uuuuuuund ...

gif: instagram

... tschüss!

gif: instagram

Bonus-Win

Das ist doch richtig schön, oder?!

gif: instagram
Und nun deinen wertvollen Input in die Kommentare, damit wir den GANZEN Tag was zu lachen haben? Das wäre schön!

Vorher aber noch eine Umfrage bezüglich der GIF-Ladezeit. Bitte nur einmal abstimmen (auch wenn du vielleicht muff bist, dass es bei dir zeitlupig abspielt ;-)).

Wie schnell laden bei dir die GIFs?
An dieser Umfrage haben insgesamt 6 Personen teilgenommen

Und nun schauen wir natürlich noch im Archiv vorbei.

«Letzterpreis!» – eine neue, absurde Folge von: Best of Kleinanzeigen
1 / 20
«Letzterpreis!» – eine neue, absurde Folge von: Best of Kleinanzeigen
quelle: reddit
Neue Schweizer Bachelorette Ariel nimmt Stellung zu Flat-Earth-Aussage in Dschungelcamp
Video: watson
