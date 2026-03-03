Gleich wird's wild: Die lustigsten Fails der Woche sind da! Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

Brauchen wir was zu lachen? Wir brauchen was zu lachen!

Wie schön, wie wundervoll, dass ihr heute da seid – in einer Woche, in der wir wieder froh über etwas Ablenkung vom Alltag sind.

Wir geben uns auch heute die grösste Mühe, euch eine Freude zu machen.

Ab geht die Post!

Food-Influencer haben es auch nicht immer leicht.

Da inzwischen schon März ist, dürfen wir uns langsam aber sicher auf den Sommer freuen, richtig?

Das ist irgendwie sehr süss.

Manchmal ist der wahre Win, sich mit einem Fail zu arrangieren.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

DAS nennt man wohl eine echt harte Nacht.

Schlimmster Fail der Woche.

So etwas passiert wirklich? Einfach so?

Ah, diese Marke kenne ich, die ist cool!

Bild: reddit

Aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht töten werden»:

Pikachu, mal wieder.

Warum ist Spielplatz-Pikachu immer so creepy?

Passend dazu eine schöne Slideshow:

1 / 36 31 Spielplätze des Grauens Die Rutsche mit dem gewissen Adrenalin-Kick. Bild: imgur

Das Fail-Meme der Woche:

Der Fail bist du, wenn du haarige Hälse siehst.

Bitte, gern geschehen!

Danke, dass du rauchst

Es geht doch nichts über hübsche Fan-Kunst!

5,89? Schnäppchen.

Knuspriges Kinder-Sandwich

Wir auch, Bär. Wir auch.

Und wenn wir schon bei Spielsachen sind: die Fälschung der Woche

The Sinpusen.

Bild: reddit

Bitte Toilettenpapier in den Mülleimer schmeissen (und Kinder in die Schüssel?).

(Fragwürdiges Design der Woche.)

Hatten wir eigentlich schon ein Tattoo der Woche?

Daumen hoch für dieses Exemplar!

Bald ist wieder Glacesaison, yay!

Der Beweis, dass Japan schon im Jahr 3000 lebt

Alt, aber uuuuuuund ...

... tschüss!

Bonus-Win

Das ist doch richtig schön, oder?!

Und nun deinen wertvollen Input in die Kommentare, damit wir den GANZEN Tag was zu lachen haben? Das wäre schön!

Vorher aber noch eine Umfrage bezüglich der GIF-Ladezeit. Bitte nur einmal abstimmen (auch wenn du vielleicht muff bist, dass es bei dir zeitlupig abspielt ;-)).

Wie schnell laden bei dir die GIFs? Einigermassen zackig (bin zufrieden) Geht-so-schnell (aber aushaltbar) ZETILUPE! (schlimm!!!!) Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 6 Personen teilgenommen

