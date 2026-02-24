Endlich Dienstag, endlich Erlösung! Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

Ablenkung von allem und jedem? Hier!

Deine Woche verlief bisher etwa so?

Dann brauchst du nun etwas Trost und Vergnügen! Zum Glück ist heute Fail-Dienstag, da wird dir geholfen.

Stürzen wir uns auf die Fails wie sich diese Katze auf das Kind!

Hat da jemand gelacht? Eine Unverschämtheit!

Lifehack der Woche? Wir sind uns nicht sicher, ob das so funktioniert:

Wir schwören: Es geht ihm gut, es geht ihm gut <3

Nicht sicher, ob Win oder Fail:

Aber knapp war es bestimmt!

Was ist hier gerade passiert?

Kommen wir nun zum Sport.

Dieser Parkier-Fail dauert so lange, er kommt in einem Embed-Code daher.

Wir hoffen, es funktioniert, sonst hier.

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Dieses Kind (auch) nicht.

Hier [Instagram] gibt es übrigens das Original-Video mit Happy End.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Schlagzeile der Woche:

Hellseher wird nach 40 Jahren aus Laden geworfen und gibt zu, dass er das nicht kommen sah

Für dann, wenn du mal wieder die Hosen voll hast.

Okay, danke für den Beinahe-Herzinfarkt.

Jesus kommt bald



... in seinem Toyota Camry angefahren.



Oh, mal wieder ein «Tattoo der Woche», das ins Auge sticht:

Früher, als wir auf dem Schul-Computer nicht viel mehr hatten als MS Paint.

Was Kinder auch super können: sich verstecken

Unter der Slideshow geht es weiter ...

1 / 13 Worin Kinder wirklich ganz miserabel sind: im Verstecken Blöder Anfängerfehler.

Eine wertvolle Gebrauchsanleitung. Moll, merci.

Aus der Abteilung «Nicht mein Job»:

Falls sich jemand mal gefragt haben sollte, was die Einzahl von Adidas ist:

(Keine Fälschung, nur fail)

Hab das Plakat angeklebt, Boss!

Hallo. Bild: reddit

Alt, aber ... ÜBERRASCHUNG!

Uuuuuuuuuund ...

In Schaffhausen würde man sagen: Lappi, tue d'Augen uuf!

... tschüss!

Bonus-Win

Das ist irgendwie sonderbar geschmeidig ...

Das war schön. Viel schöner wird es nur, wenn wir jetzt noch alle unsere gesammelten Lustigkeiten in die Kommentare pappen. Hurra!

