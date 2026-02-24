wechselnd bewölkt10°
Spass
Fail-Dienstag

Ablenkung von allem und jedem? Hier gibt's die besten Bilder der Woche!

Die lustigsten Fails der Woche: Nur hier beim Fail-Dienstag
Endlich Dienstag, endlich Erlösung!Bild: instagram/watson
Fail-Dienstag

Ablenkung von allem und jedem? Hier!

24.02.2026, 07:04
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Deine Woche verlief bisher etwa so?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dann brauchst du nun etwas Trost und Vergnügen! Zum Glück ist heute Fail-Dienstag, da wird dir geholfen.

Stürzen wir uns auf die Fails wie sich diese Katze auf das Kind!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hat da jemand gelacht? Eine Unverschämtheit!

Lifehack der Woche? Wir sind uns nicht sicher, ob das so funktioniert:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir schwören: Es geht ihm gut, es geht ihm gut <3

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Nicht sicher, ob Win oder Fail:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Aber knapp war es bestimmt!

Was ist hier gerade passiert?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Kommen wir nun zum Sport.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dieser Parkier-Fail dauert so lange, er kommt in einem Embed-Code daher.

Wir hoffen, es funktioniert, sonst hier.

Reverse Parking
by u/azimx in facepalm

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dieses Kind (auch) nicht.

Hier [Instagram] gibt es übrigens das Original-Video mit Happy End.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Schlagzeile der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Hellseher wird nach 40 Jahren aus Laden geworfen und gibt zu, dass er das nicht kommen sah

21 herrlich absurde Schlagzeilen aus dem Vereinigten Königreich

Für dann, wenn du mal wieder die Hosen voll hast.

Die lustigsten Fails der Woche: Hosen voll
Bild: instagram

Okay, danke für den Beinahe-Herzinfarkt.

Die lustigsten Fails der Woche: Jesus auf der Smartwatch
Bild: instagram

Jesus kommt bald

... in seinem Toyota Camry angefahren.

Oh, mal wieder ein «Tattoo der Woche», das ins Auge sticht:

Fail: Tattoo der Woche
Bild: reddit

Früher, als wir auf dem Schul-Computer nicht viel mehr hatten als MS Paint.

Die lustigsten Fails der Woche: MS Paint Kind
Bild: instagram

Was Kinder auch super können: sich verstecken

Unter der Slideshow geht es weiter ...

1 / 13
Worin Kinder wirklich ganz miserabel sind: im Verstecken

Blöder Anfängerfehler.
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Eine wertvolle Gebrauchsanleitung. Moll, merci.

Fail: Lustige Anleitung für nichts
Bild: instagram

Aus der Abteilung «Nicht mein Job»:

Die lustigsten Fails der Woche: Not my Job
Bild: instagram

Falls sich jemand mal gefragt haben sollte, was die Einzahl von Adidas ist:

Die lustigsten Fails der Woche: Adida(s)
Bild: reddit

(Keine Fälschung, nur fail)

Hab das Plakat angeklebt, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Plakat
Bild: reddit
Surprise
Hallo.Bild: reddit

Alt, aber ... ÜBERRASCHUNG!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuuuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

In Schaffhausen würde man sagen: Lappi, tue d'Augen uuf!

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Das ist irgendwie sonderbar geschmeidig ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Das war schön. Viel schöner wird es nur, wenn wir jetzt noch alle unsere gesammelten Lustigkeiten in die Kommentare pappen. Hurra!

Vorher schauen wir natürlich noch im Archiv vorbei:

Fail-Dienstag
Tatütata, die Fails sind da!
