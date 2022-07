Lasst die Show beginnen: Hier kommen die 28 besten Fails der Woche

Und nun seid ihr dran. Packt eure Ausbeute in die Kommentare und lasst uns alle Spass daran haben!

Darum lasst uns nicht lange um den heissen Brei reden und direkt loslegen: Mesdames et Messieurs, die Fails der Woche!

So viel Zeit, Geld und Code steckt in der Entwicklung eines Games

Oder unterstĂŒtze uns per BankĂŒberweisung

Das ist die gefÀhrlichste Spezialeinheit der Ukraine, die auch in Russland zuschlÀgt

Retuschierte Werbung: Wer sich «schön» photoshopt, muss das in Norwegen kennzeichnen

Leuchtreklamen ablöschen, Sauna verbieten: Dieser Plan tritt bei Strommangel in Kraft

Sibel Arslan nach ihrem «Arena»-Auftritt in der Kritik – auf Twitter rudert sie zurĂŒck

Drei Tote nach SchĂŒssen in Einkaufszentrum von Kopenhagen – das Wichtigste in 4 Punkten

Die USA am Independence Day: Ein Land am Abgrund

Zweite Frau nach Haiattacke tot: Was kann man tun, wenn man angegriffen wird?

20 Photoshop-Fails, die in Norwegen ab sofort strafbar wÀren

Eigentlich weiss man es: Menschen in der Werbung werden lÀngst nicht immer so gezeigt, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Das Zauberwort heisst Photoshop und Vorbild ist die Vorstellung einer vermeintlich perfekten Welt.