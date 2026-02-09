Hochnebel
Gerechtigkeit siegt

Kleinanzeigen in Perfektion: Ein neues Best of «Letzterpreis!»

«Letzterpreis!» – eine neue, absurde Folge von: Best of Kleinanzeigen

Wir befinden uns inzwischen im Jahr 2026, und lustige Annoncen im Internet existieren noch immer. Zu unserem Glück, denn sie hören einfach nicht auf, lustig zu sein.
09.02.2026, 05:34

Wer seine nicht mehr geliebte Ware loswerden (oder andere shady Dienstleistungen an den Mann bringen) will, kann dies auf sogenannten Kleinanzeigenportalen tun. Ob da massenhaft verkauft wird, können wir nicht sagen – aber zu lachen haben wir immer und garantiert!

Grüsel-Gitarrenunterricht, anyone?

Best of Kleinanzeigen
Bild: reddit

Schön, wenn man sich untereinander erstmal richtig vorstellt.

Lustige Kleinanzeigen
Bild: reddit

«Stets pfleglich behandelt, stammt aus einem tierfreien [!!!] Nichtraucherhaushalt»

Die lustigsten Kleinanzeigen
Bild: reddit

Das da unten? Das ist kein Tier, das ist doch einfach der Mitbewohner!

Ach, noch ein paar Järchen, und dann wäre der automatisch wieder aktuell geworden.

Lustigesten Kleinanzeigen: Sarg
Bild: instagram

Massageee dermassen gut, dass sie nun einen neuen Besitzer sucht:

Lustige Kleinanzeigen
Bild: reddit

Ach, das sind nur ein bisschen Gebrauchsspuren. Eigentlich: neuwertig.

Lustige Kleinanzeigen
Bild: reddit

Was würden Sie denn gerne sein? Ein Spitzbub, vielleicht?

Lustige Kleinanzeigen
Bild: instagram

Was letzte Diebstahl?

Best of Kleinanzeigen
Bild: instagram

¯\_(ツ)_/¯

Best of Kleinanzeigen
Bild: instagram

Warum einfach, wenn es doch auch so kompliziert geht?

Best of Kleinanzeigen
Bild: reddit
Dinge, die Leute versucht haben, online zu verscheppern – in 23 irren Inseraten

«Zustand: Sehr gut

Lustige Kleinanzeigen
Bild: reddit

Okay, ja, diese Playstation sieht in der Tat sehr «special» aus.

Lustige Kleinanzeigen
Bild: reddit

Was letzte Sensibelchen?

Best of Kleinanzeigen
Bild: reddit

Nun ja, das können wir jetzt irgendwie auch nicht schönreden.

Lustige Kleinanzeigen
Bild: reddit

Und falls sich jemand für den Kontext (beziehungsweise die Ehekrise) interessieren sollte ...

Lustige Kleinanzeigen
Bild: reddit

Was ein vertauschter Buchstabe so alles ausmachen kann ...

Lustige Kleinanzeigen
Bild: reddit

Oder vielleicht ist es gar kein Schreibfehler, und die tierische Überrachung folgt erst später.

WEM KANN MAN HEUTZUTAGE ÜBERHAUPT NOCH VERTRAUEN?

Die lustigsten Kleinanzeigen
Bild: instagram

Und weil der Klassiker schlechthin keinesfalls vergessen werden darf:

Lustige Kleinanzeigen
Bild: reddit

Mehr davon?

Schliesslich hören sie nie auf, witzig zu sein:

«Was letzte Preis?» – 21 der lustigsten (und verstörendsten) Kleinanzeigen

(sim)

20 lustige, definitiv zu ehrliche Stellen-Inserate
1 / 24
20 lustige, definitiv zu ehrliche Stellen-Inserate

bild: twitter

 ... Mehr lesen
Bei diesen Sex-Inseraten kann sich niemand zurückhalten
Video: watson
