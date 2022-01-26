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Bilder: Crazy dystopisches Disney-Schloss für 60 Millionen Dollar

Immo Bizarre

Dystopisches Disney-Schloss für 60 Millionen, irgendwer?

Crazy Anwesen mit crazy Hintergrundstory zu einem crazy Preis? Hier lang, bitte ...
26.01.2022, 21:1611.08.2026, 13:21
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Okay, das Erste, was du zu diesem Immobilien-Angebot wissen musst, ist, dass es im Jahr 2010 fertig gebaut wurde und in den USA steht.

Platz da, Frankreich! Hier kommt 'MURICA und zeigt es euch: So geht châteux!

Crazy Castle für 60 millionen in Connecticut USA https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Gelegen im ländlichen Woodstock im Bundesstaat Connecticut, zirka 100 km westlich von Boston. 9 Schlafzimmer, 10 Bäder, 1750 Quadratmeter Wohnfläche.

Crazy Castle für 60 millionen in Connecticut USA https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Und es steht aktuell zum Verkauf. Für 60 Millionen Dollar I kid you not.

Crazy Castle für 60 millionen in Connecticut USA https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Aber nicht nur das Anwesen selbst, sondern auch die Story dazu ist crazy; eine Story, die dank diesem Twitter-Thread von Rebecca Makkai kürzlich viral ging.

crazy castle in connecticut für 60 millionen zu verkaufen https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Anfangs des 21. Jahrhunderts, im US-Bundesstaat Connecticut, dachte sich jemand: ein Schloss! Ein Schloss muss her. Eins mit einem Wassergraben. Letzteres vielleicht, um sich vor den verarmten Horden aus dem nahegelegenen Hartford zu schützen – Hartford, das heute immer noch eine Armutsrate von über 30 Prozent hat. Okay, wir werweissen hier ... ach, kommt, zuerst wollen wir das Anwesen mal besichtigen!

Crazy Castle für 60 millionen in Connecticut USA https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Ein wenig wie ein Disney-Schloss, nicht? Bloss, eine Art dystopisches Disneyland. Eins, in dem Mickey Mouse im Unterleibchen an der Türschwelle sitzt und Zigi pafft.

Crazy Castle für 60 millionen in Connecticut USA https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Das Interieur ist unerwartet ... uhrenlastig.

Crazy Castle für 60 millionen in Connecticut USA https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Grosse Uhren, kleine Uhren ... um den Besitzer an seine Sterblichkeit zu erinnern, falls der Wassergraben doch versagt und die Westgoten eindringen.

crazy castle in connecticut für 60 millionen zu verkaufen https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Einige der Bäder: Eins für Granit-Liebhaber, ...

Crazy Castle für 60 millionen in Connecticut USA https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

... eins mit einem bukolischen Touch, als wär man in einem verwunschenen Wald. Einem Wald mit Marmorböden und Flachbildschirm, versteht sich.

crazy castle in connecticut für 60 millionen zu verkaufen https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Gemütlich: Ritterrüstungen, die dich beim Essen beobachten!

Crazy Castle für 60 millionen in Connecticut USA https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Okay – genauer hinsehen! Ritterrüstungen in Lebensgrösse und in Miniatur – check. Handgeschnitztes, vage frühmittelalterliches Holzcheminée mit Gasfeuer – check. Antike Stickerei in freistehendem Holzrahmen – check. Gemälde aus dem 19. Jahrhundert – check. Alles garantiert antik. Vermutlich.

crazy castle in connecticut für 60 millionen zu verkaufen https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Hier noch ein wenig random Kolonialismus-Kitsch. Ausserdem ein Familienwappen, das doch ziemlich so aussieht, als wäre es in den Nullerjahren online entworfen worden.

crazy castle in connecticut für 60 millionen zu verkaufen https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Oh – hier ist eine Nahaufnahme des Familienwappens.

crazy castle in connecticut für 60 millionen zu verkaufen https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Oh ja – ein Sarkophag! Weil, natürlich – ein Sarkophag.

Crazy Castle für 60 millionen in Connecticut USA https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Eine Büste der Nofretete hat's auch (links) und ... ja, es ist's! Rechts im Bild ein Modell von Hogwarts!

crazy castle in connecticut für 60 millionen zu verkaufen https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Und hier ein Raum, für den man viel zu lange braucht, um ihn als Küche zu identifizieren.

crazy castle in connecticut für 60 millionen zu verkaufen https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Die Linien des Parketts führen alle zum Herzstück, das ein ... Gewürzregal ist. (Wetten, dass das würzigste Gewürz, das sich darin befindet, Selleriesalz ist?)

Crazy Castle für 60 millionen in Connecticut USA https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Okay, wow. Diese Stühle. Wow.

crazy castle in connecticut für 60 millionen zu verkaufen https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Nun die Story dahinter: Das Anwesen nennt sich Chrismark Castle, weil... es Christopher Mark gehört, dem Urenkel eines Stahlmagnaten aus Chicago.

Gestatten, Christopher Mark:

Der Bau von Chrismark Castle dauerte sieben Jahre und kostete 4,1 Millionen Dollar. Bereits 2014 kam es für 45 Millionen Dollar auf den Markt und wurde dann 2017 auf erschwingliche 35 Millionen Dollar runtergesetzt.

crazy castle in connecticut für 60 millionen zu verkaufen https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Kaum war Mark mit seiner Frau und den Kindern eingezogen, reichte diese die Scheidung ein. Also zog er stattdessen mit seiner schwangeren Freundin und ihrer Tochter ein. Dann verliess ihn die Freundin auch.

crazy castle in connecticut für 60 millionen zu verkaufen https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Mark versucht schon seit 2014, das Schloss zu verkaufen. Seither hat er versucht, es in ein Model-Studio, eine Hochzeitslocation oder ein Tierheim für exotische Tiere zu verwandeln.

Während des Scheidungsrechtsstreits beschuldigten Mark und seine Frau sich gegenseitig, für den Hungertod eines Kamels verantwortlich zu sein (hallo, Netflix? Hörst du zu?).

Crazy Castle für 60 millionen in Connecticut USA https://www.zillow.com/homedetails/450-Brickyard-Rd-Woodstock-CT-06281/58124274_zpid/?
Bild: zillow.com

Hier noch ein paar weitere grossartige Bilder zum Abschluss – etwa dieser wohl unbequemste Hand-Stuhl der Welt.

Auf dem Gelände befindet sich auch Marks etwas eklektische Fahrzeugsammlung: Militärfahrzeuge, Feuerwehrautos, Krankenwagen und gar ein Navy-Kampfjet. Die sind nicht im Preis inbegriffen, doch Mark ist offen für Angebote.

https://www.chrismarkcastle.com/post/chris-mark-castle-toys crazy castle
Bild: zillow.com

Und, ja, standesgemäss besitzt das Schloss einen Kerker. Bloss sind Bilder davon nirgends zu finden. Auch dieses Filmchen soll offenbar nicht den Kerker zeigen, sondern eines der Badezimmer:

Postskriptum 1:

Seit dem viralen Twitter-Thread von Rebecca Makkai wurde der Preis auf 60 Millionen Dollar hinaufgesetzt.

Postskriptum 2:

Postskriptum 3:

Nichts wie los, also! 60 Millionen Dollar zücken und dieses Schnäppchen unter den Nagel reissen!

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67 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Baba ♀️
26.01.2022 22:18registriert Januar 2014
Der Stein gewordene Beweis, dass Reichtum nicht an guten Geschmack und Stil gekoppelt ist... In diesem Gebäude bekäme ich Albträume 😱
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Menel
26.01.2022 22:06registriert Februar 2015
Wappen? Da sind gerade ein paar dutzend Heraldiker gestorben 😅
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Toerpe Zwerg
26.01.2022 21:43registriert Februar 2014
Das Teil ist derart hässlich, dass es geil ist.
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