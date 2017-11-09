Spät-brutalistischer «Bierpinsel» zu verkaufen! Irgendwer? Bild: wikicommons

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Du suchst eine Wohnung in Berlin?

Wir hätten da was:

Ha! Das ist nicht irgendein Haus, sondern eine architektonische Ikone: Der legendäre Bierpinsel im Berliner Ortsteil Steglitz, ein 47 Meter hohes Gebäude im post-brutalistischen Architekturstil der 1970er Jahre.

Den volkstümlichen Namen «Bierpinsel» gaben ihm die Berliner bereits während seiner Bauzeit, angeregt durch das rasierpinselähnliche Aussehen sowie der geplanten gastronomischen Verwendung. Die Assoziation der Architekten, die den Bau entwarfen, war ein Baum.

Jedenfalls steht das ehemalige Turmrestaurant Steglitz (so die ursprüngliche Bezeichnung von anno 1976) nun beim Auktionshaus Sothebys zum Verkauf! Die Kleinigkeit von 3,7 Millionen Franken muss man aber schon dafür aufbringen.

Dafür bekommt man auf gut 1200 Quadratmeter «vier Schlafzimmer und vier Badezimmer» – und eine grandiose Rundum-Aussicht!

Und wie James-Bond-Oberschurken-Kommandozentrale-geil ist das denn???!

Klar – das Interieur benötigt eine Neuaustattung. Nach der Zwischennutzung als Street-Art-Kunstkaffee steht das Gebäude zur Zeit leer und ist renovationsbereit.

Interessiert? Nebst den 3,7 Millionen Franken solltest du aber auch noch eine weisse Blofeld-Perserkatze mitbringen, damit alles komplett stilecht ist, gell? 😉

1 / 23 Spät-brutalistisch-futuristischer Bierpinsel zu verkaufen! Wow! Lust, darin zu wohnen? quelle: wikicommons / wikicommons

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