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Crazy, wie viele Stars Rollen in «Miami Vice» hatten!

Crazy, wie viele Stars Rollen in «Miami Vice» hatten!

Altstars, Kultschauspieler, Musiker, Models – und damals noch unbekannte Jungspunde, die später zu Weltstars wurden: Die Kultserie der 80er hatte sie alle.
29.06.2026, 05:0129.06.2026, 05:53
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Gibt es irgendetwas, das mehr «ACHTZIGERJAHRE» schreit als «Miami Vice»?

MIAMI VICE -- Season 2 -- Pictured: (l-r) Don Johnson as Det. James &#039;Sonny&#039; Crockett, Philip Michael Thomas as Det. Ricardo &#039;Rico&#039; Tubbs (Photo by Frank Carroll/NBCU Photo Bank/NBC ...
Bild: getty

Uff. Das ist quasi das Yuppie-Jahrzehnt als Destillat.

Doch auch wenn die Serie oft als die ultimative Zeitkapsel in Erinnerung bleibt, in Wirklichkeit war sie eine überhöhte Karikatur, die quasi in Echtzeit operierte. Von 1984 bis 1989 bewegten sich Don Johnson und Philip Michael Thomas alias Crockett & Tubbs durch eine Cartoon-Version der Ära: überall Neonfarben, Palmen, Gel-Frisuren, Ferrari-Cabrios und weit geschnittene Anzüge, die über T-Shirts getragen wurden – eine Welt des Scheins, die gar nie realistisch sein sollte.

MIAMI VICE, Don Johnson, Philip Michael Thomas, 1984-1989. Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx TSDMIVI ...
Bild: imago

Aber, genug mit der Kulturwissenschafterei! Denn: Was «Miami Vice» auch bot, war eine schier endlose Parade von Stars in Nebenrollen und Gastauftritten. Altstars, Kult-Schauspieler, Musiker, Models sowie damals noch unbekannte Jungspunde, die später zu Weltstars wurden. Wer denn so? Na, hier ist eine kleine Auswahl:

Bruce Willis

Bruce Willis in Miami Vice https://decider.com/wp-content/uploads/2018/07/miami-vice-bruce-willis.jpg?resize=978,652
Bild: decider

Viggo Mortensen

Viggo Mortensen in Miami Vice https://www.brego.net/viggo-mortensen/movie/miami-vice/
Bild: brego

Ed O'Neill

Ed O&#039;Neill - Al Bundy - in Miami Vice https://i.ytimg.com/vi/DPDPzq3QIrk/maxresdefault.jpg
Bild: youtube

Jawohl! Al Bundy war mal bei «Miami Vice»!

George Takei

Alias Lieutenant Sulu ...

George Takei in Miami Vice https://www.imdb.com/fr-ca/title/tt0086759/mediaviewer/rm1597781248/
Bild: imdb

... von der Enterprise, ebenfalls.

Und hier – lange bevor er Quentin Tarantinos Lieblingsbösewicht wurde:

Michael Madsen

Michael Madsen in Miami Vice https://www.imdb.com/title/tt0647069/mediaviewer/rm3478475520/
Bild: imdb

Ben Stiller

Ben Stiller in Miami Vice https://www.youtube.com/watch?v=9GLQcIRWHGo
Bild: youtube

Doch, doch: Er ist es.

Wie wär's mit ein paar Musikern? Bitte sehr:

Leonard Cohen

Leonard Cohen in Miami Vice https://www.smh.com.au/culture/tv-and-radio/this-40-year-old-show-has-the-best-list-of-guest-stars-in-television-history-20260227-p5o62e.html
Bild: smh.com.au

Er spielte einen französischsprachigen Interpol-Agenten.

James Brown

James Brown in Miami Vice https://www.imdb.com/title/tt0647099/
Bild: imdb

Er spielte … sich selbst, eigentlich.

Gene Simmons

Jap, so sieht er aus ohne Schminke …

Gene Simmons https://www.smh.com.au/culture/tv-and-radio/this-40-year-old-show-has-the-best-list-of-guest-stars-in-television-history-20260227-p5o62e.html
Bild: smh.com

… der Bassist von Kiss.

Ted Nugent

«Cat Scratch Fever» ...

Ted Nugent in Miami Vice https://miamivice.fandom.com/wiki/Ted_Nugent
Bild: miamivice.fandom

... und welche Haarpracht erst!

Miles Davis

Miles Davis in Miami Vice https://www.facebook.com/photo/?fbid=10156239658596633&amp;set=a.637477365064996
Bild: facebook

Echt jetzt! Miles! Davis!

Willie Nelson

Und er sah damals schon aus wie …

Willie Nelson in Miami Vice 1986 https://x.com/TracesofTexas/status/1659994199083581440
Bild: x

… naja, wie Willie Nelson halt.

Little Richard

«A-WOP-BOP-A-LOOBOP-A-LOP-BAM-BOOM», ...

Little Richard in Miami Vice https://preppiesoftheapocalypse.blogspot.com/2015/07/miami-vice-mondays-out-where-buses-dont.html
Bild: preppies of the apocalypse

… kann man da nur sagen.

Frank Zappa

Wie cool ist das denn??

Frank Zappa in Miami Vice https://faroutmagazine.co.uk/frank-zappa-miami-vice-cameo-video-1986/
Bild: farout magazine

Zappa spielte übrigens einen Drogenboss. Und das ziemlich überzeugend.

Phil Collins

Phil Collins in Miami Vice https://www.facebook.com/EricAlperPR/posts/on-this-day-in-1985-phil-collins-known-for-in-the-air-tonight-in-the-miami-vice-/1154772306318444/
Bild: facebook

Der gute alte Phil war sogar wiederholt als Gaststar mit von der Partie.

Wie auch

Laurence Fishburne

Laurence Fishburne in Miami Vice https://www.instagram.com/p/Cj4DOJxriU3/
Bild: instagram

Oder

Ving Rhames

VIng Rhames in Miami Vice https://x.com/UtterlyInterest/status/1422870439290970113/photo/2
Bild: twatter

Er wurde sogar in komplett verschiedenen, unzusammenhängenden Rollen gecastet. Hmm.

Übrigens, ein waschechter Krimineller war auch dabei:

G. Gordon Liddy

G. Gordon Liddy in Miami Vice https://miamivice.fandom.com/wiki/G._Gordon_Liddy
Bild: miamivice.fandom

Oh ja. Liddy war ja ein verurteilter Watergate-Einbrecher.

Und nun zur Abteilung «Jöööö»:

Benicio del Toro

Benicio Del Toro in Miami Vice https://www.instagram.com/reels/DQXewUVDeWv/
Bild: instagram

Schaut euch mal dieses Babyface an!

Gilt auch für

Helena Bonham Carter

Helena Bonham-Carter in Miami Vice https://www.youtube.com/watch?v=G469Quj2wEE
Bild: youtube

Und erst recht

Chris Rock

Chris Rock in Miami Vice https://www.imdb.com/title/tt0647099/
Bild: imdb

Und ... hach:

Steve Buscemi

Steve Buscemi in Miami Vice https://www.imdb.com/de/title/tt0086759/mediaviewer/rm4075683840/
Bild: imdb

Wer liebt ihn nicht?

Iman

Iman in Miami Vice https://www.facebook.com/watch/?v=432353865779945
Bild: facebook

Ja klar! Selbstredend war das eine oder andere Supermodel auch dabei.

Arielle Dombasle

Arielle Dombasle in Miami Vice https://www.deuxflicsamiami.fr/Articles/Les-trois-oxymores-de-Miami-Vice-une-serie-d-action-contemplative.html
Bild: deux flics a miami

Wohl für wenn Sonny Crockett seinem Liebesleben ein bisschen europäisches Flair verleihen wollte.

Ach, genug des Kommentars! Hier noch im Schnelldurchlauf weitere Stars, die in «Miami Vice» zu finden sind:

Liam Neeson

Liam Neeson in Miami Vice https://www.smh.com.au/culture/tv-and-radio/this-40-year-old-show-has-the-best-list-of-guest-stars-in-television-history-20260227-p5o62e.html
Bild: smh.au

Dennis Farina

Dennis Farina in Miami Vice https://www.eonline.com/news/441294/r-i-p-dennis-farina-his-most-memorable-tv-roles
Bild: e online

Melanie Griffith

Melanie Griffith &amp; Don Johnson - Miami Vice https://www.imdb.com/title/tt0647048/
Bild: imdb

John Turturro

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: kennethbrangh.tumblr

Giancarlo Esposito

Giancarlo Esposito in Miami Vice https://www.imdb.com/title/tt0086759/mediaviewer/rm2771817729/?ref_=ttch_ph_3
Bild: imdb

Pam Grier

Pam Grier in Miami Vice https://www.imdb.com/title/tt0647110/mediaviewer/rm3900822018/
Bild: imdb

Lou Diamond Phillips

Lou Diamond Phillips in Miami Vice https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW9hW2-lZWw81F6YK_s7LEfxlRWMC34KkhPDybDzGH9KPbTicQ-hVOME48wf317DMzUCgIZmlpFK8nmaqV-0nu7nhBJzQ0_cVE8ff364E ...
Bild: Preppies of the Apocalypse

Stanley Tucci

Stanley Tucci in Miami Vice https://www.facebook.com/watch/?v=584705703268694
Bild: facebook

Wesley Snipes

Wesley Snipes in Miami Vice https://www.facebook.com/cozitv/photos/wesley-snipes-is-stopping-by-miami-vice-tonight-tune-in-at-8pm7c-to-see-what-unf/1195547907127673/
Bild: facebook

Und ...





... und ...





... uuuuuuuund:

Julia Roberts

Julia Roberts in Miami Vice https://www.reddit.com/r/MiamiVice/comments/1j40wi3/julia_roberts_in_miami_vice_season_4_episode_22/
Bild: reddit

(Und dies ist imfall wirklich nur eine Auswahl. Es gibt noch etliche weitere … und eine ganze Wikipedia-Page dazu.)

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