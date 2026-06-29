Crazy, wie viele Stars Rollen in «Miami Vice» hatten!
Gibt es irgendetwas, das mehr «ACHTZIGERJAHRE» schreit als «Miami Vice»?
Uff. Das ist quasi das Yuppie-Jahrzehnt als Destillat.
Doch auch wenn die Serie oft als die ultimative Zeitkapsel in Erinnerung bleibt, in Wirklichkeit war sie eine überhöhte Karikatur, die quasi in Echtzeit operierte. Von 1984 bis 1989 bewegten sich Don Johnson und Philip Michael Thomas alias Crockett & Tubbs durch eine Cartoon-Version der Ära: überall Neonfarben, Palmen, Gel-Frisuren, Ferrari-Cabrios und weit geschnittene Anzüge, die über T-Shirts getragen wurden – eine Welt des Scheins, die gar nie realistisch sein sollte.
Aber, genug mit der Kulturwissenschafterei! Denn: Was «Miami Vice» auch bot, war eine schier endlose Parade von Stars in Nebenrollen und Gastauftritten. Altstars, Kult-Schauspieler, Musiker, Models sowie damals noch unbekannte Jungspunde, die später zu Weltstars wurden. Wer denn so? Na, hier ist eine kleine Auswahl:
Bruce Willis
Viggo Mortensen
Ed O'Neill
Jawohl! Al Bundy war mal bei «Miami Vice»!
George Takei
Alias Lieutenant Sulu ...
... von der Enterprise, ebenfalls.
Und hier – lange bevor er Quentin Tarantinos Lieblingsbösewicht wurde:
Michael Madsen
Ben Stiller
Doch, doch: Er ist es.
Wie wär's mit ein paar Musikern? Bitte sehr:
Leonard Cohen
Er spielte einen französischsprachigen Interpol-Agenten.
James Brown
Er spielte … sich selbst, eigentlich.
Gene Simmons
Jap, so sieht er aus ohne Schminke …
… der Bassist von Kiss.
Ted Nugent
«Cat Scratch Fever» ...
... und welche Haarpracht erst!
Miles Davis
Echt jetzt! Miles! Davis!
Willie Nelson
Und er sah damals schon aus wie …
… naja, wie Willie Nelson halt.
Little Richard
«A-WOP-BOP-A-LOOBOP-A-LOP-BAM-BOOM», ...
… kann man da nur sagen.
Frank Zappa
Wie cool ist das denn??
Zappa spielte übrigens einen Drogenboss. Und das ziemlich überzeugend.
Phil Collins
Der gute alte Phil war sogar wiederholt als Gaststar mit von der Partie.
Wie auch
Laurence Fishburne
Oder
Ving Rhames
Er wurde sogar in komplett verschiedenen, unzusammenhängenden Rollen gecastet. Hmm.
Übrigens, ein waschechter Krimineller war auch dabei:
G. Gordon Liddy
Oh ja. Liddy war ja ein verurteilter Watergate-Einbrecher.
Und nun zur Abteilung «Jöööö»:
Benicio del Toro
Schaut euch mal dieses Babyface an!
Gilt auch für
Helena Bonham Carter
Und erst recht
Chris Rock
Und ... hach:
Steve Buscemi
Wer liebt ihn nicht?
Iman
Ja klar! Selbstredend war das eine oder andere Supermodel auch dabei.
Arielle Dombasle
Wohl für wenn Sonny Crockett seinem Liebesleben ein bisschen europäisches Flair verleihen wollte.
Ach, genug des Kommentars! Hier noch im Schnelldurchlauf weitere Stars, die in «Miami Vice» zu finden sind:
Liam Neeson
Dennis Farina
Melanie Griffith
John Turturro
Giancarlo Esposito
Pam Grier
Lou Diamond Phillips
Stanley Tucci
Wesley Snipes
Und ...
... und ...
... uuuuuuuund:
Julia Roberts
(Und dies ist imfall wirklich nur eine Auswahl. Es gibt noch etliche weitere … und eine ganze Wikipedia-Page dazu.)