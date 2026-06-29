Crazy, wie viele Stars Rollen in «Miami Vice» hatten!

Altstars, Kultschauspieler, Musiker, Models – und damals noch unbekannte Jungspunde, die später zu Weltstars wurden: Die Kultserie der 80er hatte sie alle.

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Spass»

Gibt es irgendetwas, das mehr «ACHTZIGERJAHRE» schreit als «Miami Vice»?

Bild: getty

Uff. Das ist quasi das Yuppie-Jahrzehnt als Destillat.

Doch auch wenn die Serie oft als die ultimative Zeitkapsel in Erinnerung bleibt, in Wirklichkeit war sie eine überhöhte Karikatur, die quasi in Echtzeit operierte. Von 1984 bis 1989 bewegten sich Don Johnson und Philip Michael Thomas alias Crockett & Tubbs durch eine Cartoon-Version der Ära: überall Neonfarben, Palmen, Gel-Frisuren, Ferrari-Cabrios und weit geschnittene Anzüge, die über T-Shirts getragen wurden – eine Welt des Scheins, die gar nie realistisch sein sollte.

Bild: imago

Aber, genug mit der Kulturwissenschafterei! Denn: Was «Miami Vice» auch bot, war eine schier endlose Parade von Stars in Nebenrollen und Gastauftritten. Altstars, Kult-Schauspieler, Musiker, Models sowie damals noch unbekannte Jungspunde, die später zu Weltstars wurden. Wer denn so? Na, hier ist eine kleine Auswahl:

Bruce Willis

Viggo Mortensen

Ed O'Neill

Jawohl! Al Bundy war mal bei «Miami Vice»!

George Takei

Alias Lieutenant Sulu ...

... von der Enterprise, ebenfalls.

Und hier – lange bevor er Quentin Tarantinos Lieblingsbösewicht wurde:

Michael Madsen

Ben Stiller

Doch, doch: Er ist es.

Wie wär's mit ein paar Musikern? Bitte sehr:

Leonard Cohen

Er spielte einen französischsprachigen Interpol-Agenten.

James Brown

Er spielte … sich selbst, eigentlich.

Gene Simmons

Jap, so sieht er aus ohne Schminke …

… der Bassist von Kiss.

Ted Nugent

«Cat Scratch Fever» ...

... und welche Haarpracht erst!

Miles Davis

Echt jetzt! Miles! Davis!

Willie Nelson

Und er sah damals schon aus wie …

… naja, wie Willie Nelson halt.

Little Richard

«A-WOP-BOP-A-LOOBOP-A-LOP-BAM-BOOM», ...

… kann man da nur sagen.

Frank Zappa

Wie cool ist das denn??

Zappa spielte übrigens einen Drogenboss. Und das ziemlich überzeugend.

Phil Collins

Der gute alte Phil war sogar wiederholt als Gaststar mit von der Partie.

Wie auch

Laurence Fishburne

Oder

Ving Rhames

Er wurde sogar in komplett verschiedenen, unzusammenhängenden Rollen gecastet. Hmm.

Übrigens, ein waschechter Krimineller war auch dabei:

G. Gordon Liddy

Oh ja. Liddy war ja ein verurteilter Watergate-Einbrecher.

Und nun zur Abteilung «Jöööö»:

Benicio del Toro

Schaut euch mal dieses Babyface an!

Gilt auch für

Helena Bonham Carter

Und erst recht

Chris Rock

Und ... hach:

Steve Buscemi

Wer liebt ihn nicht?

Iman

Ja klar! Selbstredend war das eine oder andere Supermodel auch dabei.

Arielle Dombasle

Wohl für wenn Sonny Crockett seinem Liebesleben ein bisschen europäisches Flair verleihen wollte.

Ach, genug des Kommentars! Hier noch im Schnelldurchlauf weitere Stars, die in «Miami Vice» zu finden sind:

Liam Neeson

Dennis Farina

Melanie Griffith

John Turturro

Giancarlo Esposito

Pam Grier

Lou Diamond Phillips

Stanley Tucci

Wesley Snipes

Und ...













... und ...











... uuuuuuuund:



Julia Roberts