16 Zaubertricks: Hier geht's zu deiner persönlichen Zirkusshow



Harry Potter würde vor Neid erblassen – 16 krasse Zaubertricks

Das gesellschaftliche Leben steht seit Längerem still. Wie sehr vermissen wir es, unseren intellektuellen Geist in Museen zu befriedigen, an Konzerten die Sau rauszulassen oder uns einfach nur hinzusetzen und unterhalten zu werden.

Um diesem Gefühl kulturellen Stillstands entgegenzuwirken, wollen wir euch heute zumindest letzteres bieten. Eine kleine Zaubershow, nur für euch. Also holt euch noch schnell noch Popcorn oder Chips, bevor die Show losgeht.

Wie kann ein Zahnarzt einem Kind die Angst nehmen?

Früh übt sich ... 😅

Hexe, Hexe, Hexe!

Bild: imgur

Das Leben als Zauberer ist manchmal ziemlich anstrengend.

Und so schnell sind die Dinger gelöst.

Magie oder die perfekte Illusion?

Ein Trick zum Nachmachen. Die Reaktionen eurer Freunde dürften aber vermutlich die gleichen sein.

Manchmal denken wir einfach zu weit ...

Die Kunst der Zauberei ist die Ablenkung. Also lasst euch nicht von seiner Badehose ablenken. 😅

Manchmal sind die einfachsten Tricks die, die uns am meisten verwirren.

Es braucht nicht viel.

Where the magic happens! 🎆

Tanz und Magie vereint.

Kindheitstrauma in 3 ... 2 ... 1.

Ein sehr unerwarteter Trick.

Einfach nur 🤯

Bonus:

Für alle, die noch etwas Zeit haben: Gebt euch das Video! 🙏😍 Video: YouTube/terry9675

(smi)

