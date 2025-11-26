trüb und nass
DE | FR
burger
Spass
Picdump

Picdump 165 – Zurück in die Memes!

Picdump 165 – zurück in die Memes!

26.11.2025, 05:1126.11.2025, 05:11
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Salü zämu, da bini wider und mit miär der PiDi. Willer jez lang gnüäg heit miässu wartu verschwendi öi nit meh Werter.

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:
Schlaraffenland der Neuzeit: Gratis Wlan überall auch im All

So soll das Werk heissen:
Schlaraffenwland

Die Idee kam von:
Züristone

Und hier ist es:
Bild
Bild: shutterstock/watson
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!
Deine Picdump-Teaserbild-Idee!
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte des letzten PiDis ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
05.11.2025 06:54
Zeit für einen Flachwitz oder Wortspiel?
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
05.11.2025 06:49
Arme Nachbarin 🤪
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
05.11.2025 09:34
Tja.
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Bild
Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
05.11.2025 06:54
🤪🤪🤪🤪
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
05.11.2025 07:37
Stimmt halt.
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Bild
Freibeuter
Leser-Kommentar von Freibeuter
05.11.2025 08:57
..
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
05.11.2025 06:51
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Bild
AfterEightUmViertelVorAchtEsser___________________
Leser-Kommentar von AfterEightUmViertelVorAchtEsser___________________
05.11.2025 11:03
Marmor?
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Bild
Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
05.11.2025 06:54
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
05.11.2025 07:40
...ich merk schon wieder, wie der Blutdruck steigt...
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen\n...ich merk schon wieder, wie der Blutdruck steigt...
Nano66
Leser-Kommentar von Nano66
05.11.2025 07:50
🐟
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Picdump 164 вЂ“ Memes, die einfach immer fГјr gute Laune sorgen\nрџђџ
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
05.11.2025 12:35
In den 90ern hiessen die DINKS (double income, no kids)
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
05.11.2025 12:46
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Bild
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
05.11.2025 12:34
So werden Cabrios hergestellt ich schwör's
Zu: Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
bild: internet

Höchstens jung.

Bild
Bild: imgur

Manager: Unser Team ist jung und voller Energie.
Ich um 11 Uhr.

Mann muss sie einfach mögen …

Bild
Bild: instagram

Niemand:
Absolut niemand:
Keine Menschenseele:
Kleinkinder um 6 Uhr morgens, wenn man noch schläft:

Das ist wirklich mal eine berechtigte Frage!

Bild
Bild: IMGUR

Hallo, warum zum Teufel sind Bäder nicht auf die Grösse von erwachsenen Menschen abgestimmt?

Eine kleine Hilfestellung.

Bild
Bild: instagram

Eine sehr schöne Verbildlichung.

Bild
Bild: instagram

Es sind immer so verschwendete Minuten, bis man sie endlich gefunden hat.

Bild
Bild: instagram

Wo ist die Fernbedienung?
*Die Fernbedienung*

Was für eine Ironie.

Bild
Bild: imgur

Success by design = Erfolg durch Design.

Macht ihn aber irgendwie sympathisch.

Bild
Bild: instagram

Kann ich Bilder von Menschen sehen, die ihren Fernseher in die Wand eingebaut haben? Danke.
Kein Problem.

Oder wenn ein Termin ganz abgesagt wird.

Bild

Sie: Es tut uns leid, aber wir müssen das Gespräch leider absagen.
Ich:

Das ist wirklich eine gute Frage.

Bild
Bild: imgur

Warum ist es so viel einfacher, unbeabsichtigt auf der Couch einzuschlafen, als absichtlich im Bett einzuschlafen?

Unaufhaltbar!

Bild
Bild: imgur

Wie energisch ich die Arbeit verlasse, ab der Sekunde, in der ich frei habe.

Die Idee ist grossartig.

Bild

Die Tür für Menschen nur leicht öffnen.

Leider ist nur der Anfang des Videos wirklich lustig. Hier ist es.

Sie ahnt wohl etwas.

Bild
Bild: instagram

Eindringling im Badezimmer?

Evolution rückwärts.

Bild
Bild: instagram

Ich habe alle Wölfe getötet und die Leber eines Fuchses gegessen, der Essen aus unserem Haus stehlen wollte.
Du hast mein Futter umgestellt und jetzt habe ich Durchfall.

Das sind immer lange Stunden.

Bild
Bild: instagram

Ich, wie ich nach dem Mittagsessen an meinem Schreibtisch versuche, wach zu bleiben.

Da werde ich glatt etwas melancholisch.

Bild
bild: imgur

Der erste Club, in den ich jemals gegangen bin:

Eine kleine Hilfestellung Teil 2.

Bild
Bild: instagram

Das ist die richtige Einstellung.

Bild
Bild: instagram

Wenn es um 16 Uhr dunkel wird.
Wenn du um 16 Uhr das Abendessen essen kannst.

Es hat schon was.

Bild
Bild: instagram

Wenn Paare ein Fotoshooting mit ihrem Baby machen, bevor es ein Monat alt ist.

Immerhin bieten sie eine Alternative.

Bild
Bild: imgur

Bitte stehlen Sie hier nicht. Wir sind ein kleines Unternehmen und das hat grosse Auswirkungen. Wenn Sie etwas brauchen, gehen Sie doch lieber zu Walmart und stehlen Sie dort.

Du wirst wohl nie wieder eine töten können.

Bild
Bild: instagram

Was wäre, wenn die Spinne, die du in deinem Haus getötet hast, dein ganzes Leben lang gedacht hätte, du seist ihr Mitbewohner? Hast du jemals darüber nachgedacht? Nein. Du denkst nur an dich selbst.

Sorry, aber die Fakten sprechen eine ganz klare Sprache.

Bild
Bild: instagram

Ich bin sicher, das versteht ihr.

Ein Nachtrag zu Halloween, weil geil.

Bild
Bild: imgur

Amen!

Bild
Bild: instagram

Ich sage zweiteres, was denkt ihr?

Bild
bild: instagram

Wenn der Weihnachtsmann ein Orca wäre, würde er dann seine Mütze so oder so tragen?

Auch wir drücken die Daumen.

Bild
bild: instagram

Eine Tonne beschlagnahmtes Kokain im Wert von 100 Millionen Pfund war für Schottland bestimmt.
Geliket und geteilt. Ich hoffe, ich gewinne. Viel Glück euch allen!

Wem sagst du das ...

Bild
Bild: imgur

Ich wünschte, ich hätte keine kritischen Denkfähigkeiten, ihr scheint alle so glücklich zu sein.

Ja, kein Meme, aber dennoch eine grossartige Erinnerung.

Bild
Bild: imgur

Alle Jahre wieder lustig.

Bild
Bild: instagram

Das Jesuskind wird dieses Jahr ein paar krasse Bauchmuskeln haben.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 67
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
295
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
von Sergio Minnig
Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
205
Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
145
Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung
289
Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung