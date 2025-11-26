Picdump 165 – zurück in die Memes!
Aber zuerst noch das Titelbild:
Das sollte es beinhalten:
Schlaraffenland der Neuzeit: Gratis Wlan überall auch im All
So soll das Werk heissen:
Schlaraffenwland
Die Idee kam von:
Züristone
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte des letzten PiDis ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
Best-of Kommentarspalte:
Picdump
Endlich wieder Mittwoch!
Höchstens jung.
Manager: Unser Team ist jung und voller Energie.
Ich um 11 Uhr.
Mann muss sie einfach mögen …
Niemand:
Absolut niemand:
Keine Menschenseele:
Kleinkinder um 6 Uhr morgens, wenn man noch schläft:
Das ist wirklich mal eine berechtigte Frage!
Hallo, warum zum Teufel sind Bäder nicht auf die Grösse von erwachsenen Menschen abgestimmt?
Eine kleine Hilfestellung.
Eine sehr schöne Verbildlichung.
Es sind immer so verschwendete Minuten, bis man sie endlich gefunden hat.
Wo ist die Fernbedienung?
*Die Fernbedienung*
Was für eine Ironie.
Success by design = Erfolg durch Design.
Macht ihn aber irgendwie sympathisch.
Kann ich Bilder von Menschen sehen, die ihren Fernseher in die Wand eingebaut haben? Danke.
Kein Problem.
Oder wenn ein Termin ganz abgesagt wird.
Sie: Es tut uns leid, aber wir müssen das Gespräch leider absagen.
Ich:
Das ist wirklich eine gute Frage.
Warum ist es so viel einfacher, unbeabsichtigt auf der Couch einzuschlafen, als absichtlich im Bett einzuschlafen?
Unaufhaltbar!
Wie energisch ich die Arbeit verlasse, ab der Sekunde, in der ich frei habe.
Die Idee ist grossartig.
Die Tür für Menschen nur leicht öffnen.
Leider ist nur der Anfang des Videos wirklich lustig. Hier ist es.
Sie ahnt wohl etwas.
Eindringling im Badezimmer?
Evolution rückwärts.
Ich habe alle Wölfe getötet und die Leber eines Fuchses gegessen, der Essen aus unserem Haus stehlen wollte.
Du hast mein Futter umgestellt und jetzt habe ich Durchfall.
Das sind immer lange Stunden.
Ich, wie ich nach dem Mittagsessen an meinem Schreibtisch versuche, wach zu bleiben.
Da werde ich glatt etwas melancholisch.
Der erste Club, in den ich jemals gegangen bin:
Eine kleine Hilfestellung Teil 2.
Das ist die richtige Einstellung.
Wenn es um 16 Uhr dunkel wird.
Wenn du um 16 Uhr das Abendessen essen kannst.
Es hat schon was.
Wenn Paare ein Fotoshooting mit ihrem Baby machen, bevor es ein Monat alt ist.
Immerhin bieten sie eine Alternative.
Bitte stehlen Sie hier nicht. Wir sind ein kleines Unternehmen und das hat grosse Auswirkungen. Wenn Sie etwas brauchen, gehen Sie doch lieber zu Walmart und stehlen Sie dort.
Du wirst wohl nie wieder eine töten können.
Was wäre, wenn die Spinne, die du in deinem Haus getötet hast, dein ganzes Leben lang gedacht hätte, du seist ihr Mitbewohner? Hast du jemals darüber nachgedacht? Nein. Du denkst nur an dich selbst.
Sorry, aber die Fakten sprechen eine ganz klare Sprache.
Ich bin sicher, das versteht ihr.
Ein Nachtrag zu Halloween, weil geil.
Amen!
Ich sage zweiteres, was denkt ihr?
Wenn der Weihnachtsmann ein Orca wäre, würde er dann seine Mütze so oder so tragen?
Auch wir drücken die Daumen.
Eine Tonne beschlagnahmtes Kokain im Wert von 100 Millionen Pfund war für Schottland bestimmt.
Geliket und geteilt. Ich hoffe, ich gewinne. Viel Glück euch allen!
Wem sagst du das ...
Ich wünschte, ich hätte keine kritischen Denkfähigkeiten, ihr scheint alle so glücklich zu sein.
Ja, kein Meme, aber dennoch eine grossartige Erinnerung.
Alle Jahre wieder lustig.
Das Jesuskind wird dieses Jahr ein paar krasse Bauchmuskeln haben.
Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳
Sergio