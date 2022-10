Video: watson

«Jung, wild & sexy» bekommt ein Reboot – wir stellen euch die Partymeute vor

Die Kult-Sendung «Jung, wild & sexy» geht in die nächste Runde – auf Zypern lassen es diese elf Feierwütigen richtig krachen.

Die Neuauflage des Formats wird «Refilled» genannt und erscheint auf dem Streamingdienst «oneplus» am 9. November 2022. Davor – am 2. November – gibt's eine Doppelfolge mit den besten Szenen aus vergangenen Staffeln.

Diese 11 jungen Erwachsenen feiern auf Zypern bis zum Umfallen:

Anna

Alter: 18

Heimat: Landquart, GR

Beruf: Frisch vom Gymnasium

Weil Anna Streit überhaupt nicht ausstehen kann, versucht sie immer, diesen zu schlichten. Auf einer Party schreit sie die Lieder in voller Lautstärke mit.

Edin

Alter: 20

Heimat: Zürich, ZH

Beruf: Kinderbetreuer

Der 20-Jährige trägt sein Herz auf der Zunge und ist sich für kein Trinkspiel zu schade. Wenn er twerkt, fallen rund um ihn herum alle in Ohnmacht – oder er vom Tisch.

Iris

Alter: 21

Heimat: Villmergen, AG

Beruf: Gesundheitsfachangestellte

Iris geht unglaublich gerne und oft feiern und kann davon die wildesten Geschichten erzählen. Sie wohnt zusammen mit ihrer Mama, zu der sie eine sehr gute Beziehung pflegt.

Jimmy

Alter: 22

Heimat: Zürich, ZH

Beruf: Vorsorge- und Versicherungsberater

Dem selbstbewussten Jimmy fällt es leicht, auf Frauen zuzugehen, denn er steht gerne im Mittelpunkt. Neben seinem Job verdient er auch Geld mit seinem eigenen CBD-Geschäft.

Justin

Alter: 20

Heimat: Obfelden, ZH

Beruf: Detailhandelsangestellter

Justin ist der, der im Ausgang immer bloss Körbe kassiert – er nennt sich sogar selbst einen «Lauch». In seiner Freizeit gamet er gerne und schaut Fussball oder Eishockey. Er will auf Zypern endlich eine Freundin finden.

Martha

Alter: 18

Heimat: Birrwil, AG

Beruf: Landwirtin in Ausbildung

Martha hat einige Hobbys: Sie ist Pfadileiterin, reitet ihre zwei Pferde und feiert am liebsten an Bauernpartys. In Zypern will die Aargauerin erste Erfahrungen sammeln.

Nilu

Alter: 19

Heimat: Zürich, ZH

Beruf: Köchin

Nilu liebt es, Fotos und Videos von sich zu posten. Sie steht auf K-Pop und tanzt gerne. Wenn sie sich schminkt, kann das mehrere Stunden dauern.

Noah

Alter: 21

Heimat: Baden, AG

Beruf: Fachangestellter Gesundheit

Noah ist ein charmanter Casanova, der bei den Frauen gut ankommt – im Club bleibt er trotzdem oft der Nüchternste von all seinen Freunden. Er rappt ausserdem und schreibt seine Texte selbst.

Roberto

Alter: 22

Heimat: Windisch, AG

Beruf: Kaufmann

Der Brasilianer Roberto mag es zu tanzen und Fussball zu spielen. Wenn er ausgeht, ist er der Erste, der im Club steht und der Letzte, der nach Hause geht. An einem Abend küsst er gerne mehrere Frauen.

Tim M.

Alter: 20

Heimat: Wangen bei Olten, SO

Beruf: Callcenter-Mitarbeiter



Tim M. ist Noahs Halbbruder – auch er schreibt Songtexte und spielt zudem gleich mehrere Instrumente. Ob eine Frau zu ihm passt, entscheidet er anhand ihres Duftes.

Tim R.

Alter: 21

Heimat: Baden, AG

Beruf: Kaufmann



Tim R. wohnt zusammen mit Noah in einer WG und liebt die Musik genau so sehr wie sein Mitbewohner. Alle seine Exfreundinnen sind blond – er steht aber eigentlich auf Brünetten.

