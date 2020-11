Spass

Wie unsere Welt ohne die wichtigsten Erfindungen aussehen würde



Wir leben in einer Zeit, in der uns praktisch in allen Lebenslagen irgendein nützliches Tool zur Verfügung steht. Beispielsweise das Smartphone: Mit ihm können wir Musik hören, ein Zugticket kaufen, whatsappen, die Weihnachtsgeschenke einkaufen und alles noch live auf YouTube streamen.

Doch nun fragen wir uns: Wie sah die Welt eigentlich davor aus? Wie war es, als man noch selber kreativ sein musste, um sich zu helfen? Wir können zwar nicht alles faktisch genau belegen, aber hier zumindest ein paar Beispiele, wie die Welt hätte aussehen können.

Die Welt vor der Erfindung des Schirmständers:

Die Welt vor der Erfindung der Baseballcap:

Die Welt vor der Erfindung des Modebewusstseins:

Die Welt vor der Erfindung des Wassers:

MTV vor der Erfindung des Reality-TV:

BILD: WATSON

Die Welt vor der Erfindung des Korkenziehers:

Die Welt vor der Erfindung der Schwerkraft:

Die Welt vor der Erfindung des Lichts:

BILD: WATSON

Die Welt vor der Erfindung der Ghostbusters.

Die Welt vor der Erfindung des öffentlichen Schwimmbads:

Die Welt vor der Erfindung von Misstrauen:

Die Welt vor der Erfindung der Schwingtüren:

Die Welt vor der Erkenntnis, dass der direkte Blick in eine Mondfinsternis für die Augen schädlich ist.

Die Welt vor der Erfindung des logischen Denkens:

Die Welt vor der Erfindung des tierischen Beschützerinstinkts.

Die Welt vor der Erfindung der Schüssel:

Olten vor der Erfindung des Nebels:

bild: shutterstock

Die Welt vor der Erfindung des klassischen Einkaufswagens, wie wir ihn heute kennen:

Die Welt vor der Erfindung der Kopfhörer:

Die Welt vor der Erfindung runder Gegenstände:

(smi)

