Ein letztes Mal Tierbilder für 2025, schnell!

Cute News, everybody!

Damit sind wir auch bereits bei den letzten Cute News des Jahres angelangt. Wie schnell die Zeit vergeht ... Weihnachten sind durch und jetzt bleibt Zeit fürs Verdauen – und tolle Tierbilder anzuschauen.

Cuten Morgen!

Der heutige Tag ist zum Verdauen und Faulenzen da.

Für manche geht die grosse Fresserei aber weiter.

Sie weiss genau, dass das nicht ihr Platz ist.

Es ist ihr egal.

Apropos Kulleraugen:

Zunge der Woche:

Wenn du endlich deinen besten Freund wiedersiehst.

Schwarze Magie! 😱

Genau so und nicht anders.

Meine Grossmutter hat eine Geburtstagsparty für ihren zehnjährigen Hund geschmissen.

Kleiner (gesunder) Snack für zwischendurch.

Wer hier mag Rosenkohl?

Manchmal wäre ich gerne ein Enten-Küken.

Hier gibt es noch mehr superherzige Enten:

1 / 32 Superherzige Enten, die dich garantiert zum Lächeln bringen Bild: twitter

Hundebesitzer*innen kennen diesen Kampf:

Grumpy Cuteness:

Wenn du so tief schläfst, dass du selbst den Regen verpasst.

Auch wenn «Ferien» sind, wollen wir noch etwas lernen. Hier kommt der Flugdrache.

Flugdrachen leben in Südostasien und Indien.

Bild: imago images

Mit ihren Flughäuten gleiten sie meistens nur von Baum zu Baum, könnten aber theoretisch bis zu 60 Meter weit kommen.

Die Männchen sind sehr territorial. Ihr Gebiet umfasst mehrere Bäume, die sie regelmässig patrouillieren. Die Weibchen können sich aber frei bewegen.

Bild: imago images

Flugdrachen kommen nur für die Fortpflanzung auf den Boden. Dort vergraben die Weibchen ihre Eier. Nachdem sie etwa 24 Stunden Wache gehalten hat, geht sie wieder und die Eier/Jungtiere sind auf sich selbst gestellt.

Bild: imago images

Ein weiteres cooles Merkmal: ihr farbiger Kehlsack.

Bild: imago images

Dieser wird nicht nur für Revierkämpfe eingesetzt, sondern auch, um Weibchen zu beeindrucken.

Hier kommt noch ein Video von der Landung:

Damit aber genug mit Dinos für heute. ;)

Bild: imago images

Wie heisst dieser Vogel gleich nochmals?

Das war's auch schon für heute.

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!