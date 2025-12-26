wechselnd bewölkt-1°
Cute News

Cute News: Die lustigsten Tierbilder von Katzen, Quokkas und Enten

Cute News

Ein letztes Mal Tierbilder für 2025, schnell!

26.12.2025, 06:0226.12.2025, 06:02
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Damit sind wir auch bereits bei den letzten Cute News des Jahres angelangt. Wie schnell die Zeit vergeht ... Weihnachten sind durch und jetzt bleibt Zeit fürs Verdauen – und tolle Tierbilder anzuschauen.

Cuten Morgen!

cute news tier hund schwein https://www.instagram.com/p/DM8LkboJ7OP/
Bild: instagram

Der heutige Tag ist zum Verdauen und Faulenzen da.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Für manche geht die grosse Fresserei aber weiter.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Sie weiss genau, dass das nicht ihr Platz ist.

cute news tier katze https://imgur.com/gallery/good-morning-aubrey-sugar-39yNnD8#/t/aww
Bild: imgur

Es ist ihr egal.

Apropos Kulleraugen:

cute news tier possum https://imgur.com/gallery/hey-you-okay-1k11vV0#/t/aww
Bild: imgur

Zunge der Woche:

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/bestest-boy-ypykYac#/t/aww
Bild: imgur

Wenn du endlich deinen besten Freund wiedersiehst.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Schwarze Magie! 😱

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Genau so und nicht anders.

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/21-nice-wholesome-things-to-brighten-day-vol-129-RbMEQ0F#/t/aww
Bild: imgur

Meine Grossmutter hat eine Geburtstagsparty für ihren zehnjährigen Hund geschmissen.

Kleiner (gesunder) Snack für zwischendurch.

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DSLFet7jKwH/
Bild: instagram

Wer hier mag Rosenkohl?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Manchmal wäre ich gerne ein Enten-Küken.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Hier gibt es noch mehr superherzige Enten:

1 / 32
Superherzige Enten, die dich garantiert zum Lächeln bringen
Bild: twitter
Hundebesitzer*innen kennen diesen Kampf:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Grumpy Cuteness:

cute news tier eule https://ch.pinterest.com/pin/1618549864732016/
Bild: pinterest

Wenn du so tief schläfst, dass du selbst den Regen verpasst.

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1266706141569035/
Bild: pinterest

Auch wenn «Ferien» sind, wollen wir noch etwas lernen. Hier kommt der Flugdrache.

flugdrache https://www.instagram.com/p/DRfy3VQDJ1o/?img_index=2
Bild: instagram

Flugdrachen leben in Südostasien und Indien.

Flying Lizard Flying Lizard or dragon Draco blanfordii gliding, PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Copyright: xANTxPhotoxLibraryx/xAvalonx 0546466323
Bild: imago images

Mit ihren Flughäuten gleiten sie meistens nur von Baum zu Baum, könnten aber theoretisch bis zu 60 Meter weit kommen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: creative commons

Die Männchen sind sehr territorial. Ihr Gebiet umfasst mehrere Bäume, die sie regelmässig patrouillieren. Die Weibchen können sich aber frei bewegen.

Flying Lizard Flying Lizard or dragon Draco blanfordii gliding, PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Copyright: xANTxPhotoxLibraryx/xAvalonx 0546466323
Bild: imago images

Flugdrachen kommen nur für die Fortpflanzung auf den Boden. Dort vergraben die Weibchen ihre Eier. Nachdem sie etwa 24 Stunden Wache gehalten hat, geht sie wieder und die Eier/Jungtiere sind auf sich selbst gestellt.

Flying Lizard Flying Lizard or dragon Draco blanfordii gliding, PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Copyright: xANTxPhotoxLibraryx/xAvalonx 0546466323
Bild: imago images

Ein weiteres cooles Merkmal: ihr farbiger Kehlsack.

Bildnummer: 56022175 Datum: 06.06.2003 Copyright: imago/blickwinkel flugdrache (draco spec.), mit kehlsack imponierend. flying dragons, flying lizards (draco spec.). blws002613 kbdig 2003 quer tier ti ...
Bild: imago images

Dieser wird nicht nur für Revierkämpfe eingesetzt, sondern auch, um Weibchen zu beeindrucken.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: creative commons

Hier kommt noch ein Video von der Landung:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: creative commons

Damit aber genug mit Dinos für heute. ;)

Bildnummer: 55953107 Datum: 28.07.2008 Copyright: imago/blickwinkel gemeiner flugdrache, gewöhnlicher flugdrache (draco volans), männchen imponiert mit teilsweise ausgebreiteter flughaut an baumstamm, ...
Bild: imago images

Wie heisst dieser Vogel gleich nochmals?

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/birds/comments/1ptkr35/anyone_know_what_kinda_bird_this_is_xd/
Bild: reddit

Das war's auch schon für heute.

cute news tier quokka https://www.reddit.com/r/Animals/comments/1ptlguy/my_favorite_obscure_animals/
Bild: reddit
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
Video: watson
