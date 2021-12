Nach dieser ÖV-Durchsage trägt auch der letzte Verschwörungstheoretiker seine Maske 😂

Obwohl in Deutschland wie auch in der Schweiz im öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht herrscht, weigern sich immer noch einige Menschen, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In einem Zug in Mainz hat sich ein Bahnangestellter deshalb eine besondere Durchsage überlegt, die auch den letzten Verschwörungstheoretiker überzeugen sollte.

«Zum Schluss noch einen Hinweis an alle Verschwörungstheoretiker an Bord: Denken Sie bitte daran, dass die Bundesregierung heimlich Speichelproben sammelt, um Klone von ihnen zu produzieren, die sie dann ersetzen sollen. Tragen Sie deshalb bitte dauerhaft ihre Mund-Nasen-Bedeckung, um zu verhindern, dass die Regierung an ihre DNS kommt. Vielen Dank auch im Namen aller Mitreisenden.» So lautete die Bahndurchsage.

Gepostet wurde die Aufnahme von einem Twitter-User, mittlerweile verbreitet sich der Beitrag wie ein Lauffeuer. Auch die deutsche Journalistin Carline Mohr retweetete das Video. Von der Deutschen Bahn gibt es noch keine Stellungnahme zur Durchsage. (leo)