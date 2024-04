Picdump 85 – und du bist mit deinen Memes ein Teil davon!

«Schön, bisch öi dü hitu wider en Teil va der PiDi-Community. Ellei scho wäg dem heschders verdiänt, hitu wider d beschtu Memes va der Wucha z gseh.» («Schön, bist du auch heute wieder ein Teil der PiDi-Community. Allein schon deswegen hast du es dir verdient, heute wieder die besten Memes der Woche zu sehen» auf Walliserdeutsch)

Zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Eine fünfköpfige Katze, die ein Vermicelles-Monster verschlingt

So soll das Werk heissen:

A beautiful tale



Die Idee kam von:

Tamagotchi



Und hier ist es:

bild: watson / shutterstock

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username:

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Und für alle anderen:



Die gibt es sogar immer noch:

1 / 30 Menschen, die ihren Doppelgänger im Museum fanden

Endlich wieder Mittwoch!

Kann man natürlich auch so sehen.

Verdammt, Felipe wird glücklich gemacht.

Bestien!

Katzen: Sie stammen von den wildesten Tötungsmaschinen des Planeten ab.

Auch Katzen:

Sie ist entweder sehr lustig oder sehr dumm.

Hallo. Ist das noch zu haben?

Dad-Joke.

Kellner: Ich wollte Sie nur informieren, dass Kinder umsonst essen.

Ich: Gut. Ich nehme ein Wasser und meine Tochter nimmt das Steak und ein Kinder-Bud-Light.

Immerhin kann sie darüber lachen.

Niemand:

Ich beim Essen:

So fühlt es sich wirklich an.

TikToker.

Mein 33-jähriges Ich.



Die gehört halt einfach irgendwie dazu.

*Verschiebt den Ofen*

Die Makkaroni-Nudel, die seit 7 Jahren darunterliegt:

¯\_(ツ)_/¯

Wenn ein Kollege anfängt, dir von seinem Wochenende zu erzählen.

Die Person macht es aber sehr gut.

Wenn du dich jemals schlecht fühlst, denk daran, dass dieser Typ in seiner Schulaufführung «Gras» gespielt hat.

Es war der Horror …

Sinngemäss: Ich habe es immer gehasst, wenn ich diese verdammten Dinger im Unterricht habe fallen lassen und sie im ganzen verdammten Land herumgehüpft sind.

Da muss man schnell reagieren können.

Wenn du eine Ausrede hast, um nicht auszugehen, und sie mit einer Lösung für dich kommen.

Den Dinosaurier kannte ich bisher nicht.

Damit du heute auch noch etwas gelernt hast.

Ist es auch irgendwie. Zumindest für Aussenstehende.

Heute vor 10 Jahren heiratete ich meinen besten Freund … Meine Frau ist immer noch sehr wütend darüber, aber ich und Dave waren betrunken und dachten, es sei lustig.

Hihihi.

Wenn sie sagen, du siehst aus wie deine Mutter.

😒😒😒

Er: Lass uns facetimen.

Ich: Okay, warte schnell, ich suche nur meine Kopfhörer.

Und Deutsch sei die schwerste Sprache zum Lernen … 😅

Denk mal darüber nach.

Wieso sind Einhörner fake, Giraffen aber echt? Was ist glaubwürdiger, ein Pferd mit einem Horn oder ein Leoparden-Elch-Kamel mit einem rund 12 Meter langen Hals?

Fies!

Rate, wer beide seiner Daumen in einem tragischen Unfall verloren hat. Dieser Typ.

Wer?​

Manche Menschen brauchen das.

Ich:

Das Grauen:​

Der schönste Moment für alle im Kundendienst.

Wenn ein Kunde mit dem Manager sprechen möchte und dieser ihm genau dasselbe sagt wie du.

Ein Wortspiel, ich habe es trotzdem übersetzt.

Gute Nacht, süsser Prinz.

Gute Nacht, Papa.

Gute Nacht, saurer Prinz.

Friss Scheisse.​

Immerhin hat die Person nicht an den Schuhen gespart.

Ein Kumpel von mir hat sich die Sonnenfinsternis mit einer Brille von Temu angeschaut.

10/10 Erfolgsquote.

Magst du Wasser?

Ja, das mag ich.

So, du magst also schon 72 % von mir?



Es waren immer die schönsten Besuche.

Grossmutter, wenn du ihr sagst, dass du keinen Hunger mehr hast:

Ein bisschen beides. 😵‍💫

Wortspiel.

Jetzt wird es noch ein bisschen poetisch.

Ihr liegt alle falsch, die Erde ist weder flach noch rund. Sie ist im Arsch.

Wegen des Heuschnupfens natürlich.

Chef: Wie war dein Mittagessen?

Ich:​

Wir alle tun es.

Ich, wie ich überrascht tue, wenn ich die Tür für meinen Essenslieferanten öffne, als ob ich nicht schon seit 24 Minuten genau tracke.

Es gab schon gewisse Zeichen.

Einwohner von Gotham: Wer ist dieser Batman? Ich habe keine Ahnung, wer er ist.

Bruce Wayne:

Wirklich beides grossartige Vorstellungen.

Eine Frau wurde verhaftet, weil sie versucht hat, ihren Liebhaber in einem Koffer aus dem Gefängnis zu schmuggeln.

Wie sind sie an dieses Bild gekommen? Sie zwangen ihn entweder, wieder einzusteigen, oder sagten ihm, dass er sich nicht bewegen soll. Ich weiss nicht, was witziger ist.



Die wichtigste Person im Club.

Wenn du der Einzige bist, der noch Geld für Drinks hat:

Pass auf, wenn du das nächste Mal einem begegnest.

Pelikane haben keine Nahrungsvorlieben, sie fressen alles.

Es ist so ein gutes Gefühl.

Wenn du dich daran erinnerst, woran du dich erinnern wolltest.

Ich, 34 Jahre alt.

Ich, wie ich so tue, als würde ich die Speisekarte lesen, bevor ich Chicken Nuggies bestelle.

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!

Bild: giphy