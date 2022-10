PSV jubelt gegen Arsenal und sichert sich so das Weiterkommen. Bild: keystone

PSV macht Zürichs Leben schwer + Ronaldo trifft bei United-Sieg + Fischer und Favre siegen

Europa League

Gruppe A

Zürich – Bodö/Glimt 2:1

PSV – Arsenal 2:0

Arsenal musste eine Woche nach dem 1:0-Erfolg gegen PSV die erste Niederlage in der laufenden Europa-League-Saison einstecken. In Eindhoven unterlag das Team von Coach Mikel Arteta 0:2. Den Führungstreffer erzielte Joey Veerman in der 56. Minute und weil Aaron Ramsdale nach einer Ecke danebengriff, traf einige Minuten später auch Luuk de Jong. Granit Xhaka spielte erneut über die volle Spielzeit. Damit braucht Arsenal im letzten Spiel gegen den FCZ einen Sieg, um den 1. Platz in der Gruppe auf sicher zu haben.

Das 1:0 durch Joey Veerman. Video: streamja

PSV Eindhoven - Arsenal 2:0 (0:0).

SR Di Bello (ITA).

Tore: 56. Veerman 1:0. 63. De Jong 2:0.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Gruppe C

HJK Helsinki – AS Roma 1:2

Die AS Roma setzt sich in Finnland nur knapp durch und darf weiter auf einen Verbleib in der Europa League hoffen. Dazu braucht es am letzten Spieltag gegen Ludogorets, das zu Hause 0:1 gegen Tabellenführer Betis Sevilla unterlag, dringend einen Heimsieg. Tammy Abraham brachte Rom in Helsinki in Führung, doch die Gastgeber glichen noch einmal aus. Den entscheidenden Treffer besorgte Arttu Hoskonen von HJK mit einem Eigentor selbst.

HJK Helsinki - AS Roma 1:2 (0:1).

SR Martins (POR).

Tore: 41. Abraham 0:1. 54. Hetemaj 1:1. 62. Hoskonen (Eigentor) 1:2.



Gruppe D

Union Berlin – Braga 1:0

Das Team von Urs Fischer scheint auch international den Tritt gefunden zu haben. Nach der letztjährigen Debütsaison im Europacup, in der Union in sechs Spielen ohne Sieg geblieben ist, und den beiden Niederlagen zum Start in die diesjährige Europa-League-Kampagne gewannen die Berliner nun zum dritten Mal in Folge. Den einzigen Treffer erzielte Robin Knoche durch einen Penalty.

Das 1:0 gegen Braga bringt dem Bundesligisten den Vorteil im Kampf um Platz 2. Im letzten Spiel braucht Union gegen Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien wohl dennoch einen Sieg, um weiterzukommen. Den Belgiern ist der Gruppensieg aber nicht mehr zu nehmen.

Der entscheidende Penalty im Video. Video: streamja

Union Berlin - Braga 1:0 (0:0).

SR Pawson (ENG).

Tor: 68. Knoche (Penalty) 1:0.

Gruppe E

Manchester United – Tiraspol 3:0

Manchester United setzte seine Siegesserie in der Europa League fort. Der 3:0-Erfolg gegen Sheriff Tiraspol war der vierte Sieg in Serie in diesem Wettbewerb. Die Tore erzielten Diogo Dalot nach einer Ecke, Marcus Rashford und Cristiano Ronaldo. Am letzten Spieltag geht es gegen Real Sociedad, das auch das fünfte Spiel in Nikosia gegen Omonia für sich entschied, um den Gruppensieg. Die «Red Devils» brauchen dafür in Spanien einen Sieg mit zwei Toren Unterschied.

Diogo Dalot bringt United in Führung. Video: streamja

Cristiano Ronaldo ist zur Stelle und trifft zum 3:0. Video: streamja

Manchester United - Sheriff Tiraspol 3:0 (1:0).

SR Sidiropoulos (GRE).

Tore: 44. Dalot 1:0. 65. Rashford 2:0. 81. Ronaldo 3:0.​

Gruppe G

Freiburg – Piräus 1:1

Lukas Kübler lässt den SC Freiburg spät doch noch jubeln. Der Verteidiger erzielt in der 93. Minute gegen Olympiakos Piräus den Ausgleich und besiegelt damit das Ausscheiden der Griechen. Freiburg wäre der Gruppensieg nach vier Siegen an den ersten vier Spieltagen auch mit einer Niederlage nicht mehr zu nehmen gewesen, weil Qarabag im Parallelspiel gegen Nantes 1:2 unterlag.

Der späte Ausgleich von Kübler. Video: streamja

SC Freiburg - Olympiakos Piräus 1:1 (0:1).

SR Tohver (EST).

Tore: 17. El Arabi 0:1. 93. Kübler 1:1.​

Gruppe H

Ferencvaros – Monaco 1:1

Monaco bleibt auch im Rückspiel gegen Ferencvaros Budapest ohne Sieg. Nach der 0:1-Heimniederlage verspielt Monaco in der ungarischen Hauptstadt eine Führung und muss mit einem Punkt vorliebnehmen. Damit steht Ferencvaros als Gruppensieger fest, während Monaco am letzten Spieltag gegen Roter Stern Belgrad einen Sieg zum sicheren Weiterkommen braucht. Breel Embolo verfolgte die Partie für einmal von der Bank.

Ferencvaros - AS Monaco 1:1 (0:1).

SR Jorgji (ALB).

Tore: 31. Ben Yedder 0:1. 82. Zachariassen 1:1.​

Conference League

Gruppe H

Basel – Zalgiris 2:2

Bratislava – Jerewan 2:1

Darüber dürfte der FCB ebenso wenig erfreut sein, wie über die verspielte Führung gegen Zalgiris. Bratislava dreht die Partie gegen Pjunik Jerewan mit einem späten Doppelschlag und übernimmt vor dem letzten Spieltag so die Führung in der Gruppe H. Die Basler müssen also nicht nur in Armenien gewinnen, sondern auch auf Schützenhilfe der Litauer hoffen, um den Umweg über die Zwischenrunde in der Conference League doch noch zu verhindern.

Slovan Bratislava feiert seinen ersten Heimsieg in dieser Conference-League-Saison. Bild: keystone

Slovan Bratislava - Pjunik Jerewan 2:1 (0:0).

SR Schüttengruber (AUT).

Tore: 64. Cociuc 0:1. 84. Kashia 1:1. 85. Ramirez 2:1.

Gruppe B

West Ham – Silkeborg 1:0

West Ham behält die perfekte Bilanz auch nach fünf Spielen in der Conference League. Der Premier-League-Klub setzt sich gegen das dänische Silkeborg dank eines Penaltys von Manuel Lanzini in der 24. Minute durch.

Manuel Lanzini (l.) freut sich über seinen verwandelten Elfmeter. Bild: keystone

West Ham - Silkeborg 1:0 (1:0).

SR Hyytiä (FIN).

Tor: 24. Lanzini (Penalty) 1:0.​

Gruppe D

Nice – Partizan Belgrad 2:1

Das Team von Lucien Favre schob sich mit dem Sieg gegen Partizan Belgrad an den Serben vorbei an die Tabellenspitze. Nizza ging in der 29. Minute durch Nicolas Pépé in Führung und auch auf den Ausgleich wussten die Franzosen eine Antwort. Drei Minuten nach dem Tor von Ricardo Gomes, brachte Mario Lemina OGC Nice wieder auf die Siegerstrasse.

Pépés Führungstreffer. Video: streamja

OGC Nice – Partizan Belgrad 2:1 (1:0).

SR Vad (HUN).

Tore: 29. Pépé 1:0. 74. Gomes 1:1. 77. Lemina 2:1.

Bemerkung: Lotomba (verletzt) bei Nice nicht im Kader.

Slovacko – Köln

Die Partie wurde nach 7 Minuten wegen starken Nebels abgebrochen und wird am Freitag fortgesetzt.

Gruppe E

Vaduz – Alkmaar 1:2

Vaduz wurde für einen mutigen Auftritt erneut nicht belohnt. Gegen Alkmaar mussten sich die Liechtensteiner 1:2 geschlagen geben. Dabei war es eine sehr ausgeglichene Partie und trotz des zwischenzeitlichen 0:2-Rückstands liess der FC Vaduz nicht nach. Zu einem Punktgewinn reichte es am Ende dennoch nicht, wodurch das Ausscheiden für Vaduz fest steht.

FC Vaduz - AZ Alkmaar 1:2 (0:0).

SR Robertson (SCO).

Tore: 50. Kerkez 0:1. 75. van Brederode 0:2. 77. Hasler 1:2. (nih/sda)