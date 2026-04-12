Für die Spurs wird die Lage in der Premier League immer prekärer. Bild: keystone

Xhakas Sunderland verschlimmert Tottenhams Abstiegsangst + Köln mit wichtigem Sieg

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Bundesliga

Köln – Bremen 3:1

Der 1. FC Köln macht einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt. In der 29. Runde der Bundesliga zittert er sich zu einem 3:1-Sieg gegen Bremen.

Im Duell zweier direkter Konkurrenten im Abstiegskampf wurden den Gästen aus Bremen die ersten 25 Minuten zum Verhängnis. Nach einem Penaltytreffer von Shootingstar Saïd El Mala sahen sie sich mit einem frühen Rückstand konfrontiert, nach einer Notbremse von Captain Marco Friedl mussten sie zudem in Unterzahl agieren. Ragnar Ache sorgte in der 65. Minute mit dem 2:0 für die vermeintliche Vorentscheidung. In der Schlussphase geriet das Heimteam trotz Überzahl nochmals unter Druck. Erst in der Nachspielzeit gelang die Siegsicherung mit einem erfolgreichen Konter.

Die Kölner überholten mit dem Sieg die Bremer und liegen neu zwei Punkte vor den Hanseaten. Auf St. Pauli und den Barrage-Platz hat der FC fünf Punkte Reserve, auf Wolfsburg und den ersten direkten Abstiegsplatz deren neun.

Dem 1. FC Köln gelang ein kleiner Befreiungsschlag. Bild: www.imago-images.de

1. FC Köln - Werder Bremen 3:1 (1:0).

Tore: 7. El Mala (Penalty) 1:0. 65. Ache 2:0. 75. Schmid (Penalty) 2:1. 97. Johannesson 3:1.

Bemerkungen: 24. Rote Karte gegen Friedl (Werder Bremen, Notbremse). 1. FC Köln ohne Schmied (nicht im Aufgebot). Werder Bremen mit Schmidt (ab 78.).

Premier League

Sunderland – Tottenham 1:0

Granit Xhaka und der AFC Sunderland fügten Tottenham Hotspur eine weitere schmerzhafte Niederlage zu. Nordi Mukiele erzielte in der 61. Minute per abgefälschtem Schuss den einzigen Treffer des Spiels. Die Spurs bleiben damit 18. und auf einem Abstiegsplatz.

Im ersten Spiel unter Trainer Roberto De Zerbi zeigte Tottenham zwar grossen Offensivdrang und kam auch zu sieben Torschüssen, nur nutzten die Londoner ihre Chancen nicht. Ein unverdienter Sieg war es deshalb für Sunderland aber nicht. Captain Xhaka zeigte einmal mehr eine starke Leistung, indem er das Passspiel antrieb und den Gegner mehrmals vom Ball trennte.

Während Sunderland sich gar noch Hoffnungen auf den Europacup machen darf, wird die Lage für die Spurs sechs Runden vor Schluss immer beängstigender. Den letzten Sieg in der Premier League gab es Ende Dezember. Seither verlor es neun von 14 Ligaspielen. Tottenham Hotspur ist seit der Saison 1978/79 ununterbrochen in der höchsten englischen Liga.

@skysportde De-Zerbi-Debüt geht schief! Niederlage gegen Aufsteiger Sunderland und damit das 14. Spiel in Folge ohne Sieg für die Spurs... Tottenham jetzt auf einem Abstiegsplatz🚨 #SUNTOT #Sunderland #Tottenham #Fußball #PremierLeague ♬ Originalton - SkySportDE Der Siegtreffer von Nordi Mukiele.

AFC Sunderland - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0).

Tor: 61. Mukiele 1:0.

Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka.



Nottingham – Aston Villa 1:1

Nottingham Forest, bei dem Dan Ndoye erst kurz vor Schluss eingewechselt wurde, sicherte sich gegen Champions-League-Anwärter Aston Villa einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Neco Williams erzielte in der 38. Minute den Ausgleich zum 1:1, nachdem Verteidiger Murillo den Gästen mittels Eigentor ein Geschenk gemacht hatte. Sechs Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung der Reds auf einen Abstiegsplatz damit neu drei Zähler.

Nottingham Forest - Aston Villa 1:1 (1:1).

Tore: 23. Murillo (Eigentor) 0:1. 38. Williams 1:1.

Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye (ab 89.).



Crystal Palace – Newcastle 2:1

Crystal Palace setzte sich dank eines späten Doppelpacks von Jean-Philippe Mateta 2:1 gegen Newcastle United durch. Die Gäste, bei denen Fabian Schär infolge eines Knöchelbruchs seit Januar verletzt fehlt, gingen kurz vor der Pause dank Will Osula noch in Führung. Doch gelang dem Team von Trainer Oliver Glasner dank der Treffer in der 80. und der 94. Minute per Penalty noch die Wende. Damit überholt Crystal Palace die Magpies in der Tabelle und ist neu 13.

Crystal Palace - Newcastle United 2:1 (0:1).

Tore: 43. Osula 0:1. 80. Mateta 1:1. 94. Mateta (Penalty) 2:1.

Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (verletzt).



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