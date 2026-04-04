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Eskalation in 2. Bundesliga: Polizei jagt Dresden-Fans über den Platz

Eskalation in 2. Bundesliga: Polizei jagt Dresden-Fans über den Platz

Das Topspiel in Liga zwei ist nach nur wenigen Minuten zweimal unterbrochen worden. Mittlerweile läuft die Partie wieder.
04.04.2026, 21:2504.04.2026, 22:19
04.04.2026, xomx, Fussball 2.Bundesliga, Dynamo Dresden - Hertha BSC Berlin v.l. Gedenkminute / Schweigeminute DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and/or QUASI-VIDEO ...
Die Partie zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC wurde von Beginn an von Zwischenfällen mit Pyrotechnik überschattet.Bild: www.imago-images.de

Beim Spiel der 2. Fussball-Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC haben auf den Platz stürmende Fans für eine Unterbrechung gesorgt. Erst brannten beide Fanlager Pyrotechnik ab. Dann sprangen plötzlich Hertha- und Dynamo-Anhänger über die Zäune. Die Dresdner Anhänger rannten sogar quer übers Spielfeld in Richtung Hertha-Fanblock.

Schiedsrichter Sven Jablonski musste die Zweitliga-Begegnung unterbrechen und die Teams in die Kabine schicken. Unterdessen versuchten Polizisten, die Dynamo-Anhänger zurück in ihren Block zu drängen.

Dynamo-Kapitän versucht, zu vermitteln

Mehr als 100 Polizisten blieben dann in der Dynamo-Hälfte in zwei grossen Reihen mit Blick in den Ultrablock stehen. Die Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion war extrem aufgeheizt. Der gelbgesperrte Dresdner Kapitän Stefan Kutschke versuchte zu vermitteln.

04.04.2026, xomx, Fussball 2.Bundesliga, Dynamo Dresden - Hertha BSC Berlin v.l. Platzsturm, Raketen auf Dresden Fans, Polizeikette, Polizei draengt Dresden Fans zurueck. Spielunterbrechung DFL/DFB RE ...
Zahlreiche Polizisten.Bild: www.imago-images.de

Eine halbe Stunde nach dem Anpfiff zogen die Polizisten wieder vom Rasen ab. Der Stadionsprecher verkündete, dass die Partie fortgesetzt werden solle. Jablonski pfiff schliesslich – offiziell – in der 19. Minute wieder an.

Schon nach drei Minuten musste die Begegnung erstmals unterbrochen werden. Die Herthaner zündeten Pyro mit blau-weissem Rauch in ihrem Gästeblock, Dynamos Anhänger ein Feuerwerk hinter dem Ultrablock ausserhalb des Stadions. Nach wenigen Minuten setzte Jablonski die Begegnung bis zur zweiten Unterbrechung fort. Ob auch ein Abbruch im Raum stand, blieb zunächst unklar.

Geschäftsführer verurteilt Szenen

Dresdens Sport-Geschäftsführer Sören Gonther sagte bei Sky: «Wir stehen da alle so ein bisschen unter Schock, weil, wie gesagt, wir wollen Fussball spielen und nichts anderes.» Gonther mochte nicht beurteilen, ob die Polizei zu spät eingegriffen habe. «Aber sie waren ja dann trotzdem rechtzeitig mit viel Präsenz drin.»

Zum Anlass der Szenen erklärte Dynamos Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann bei RTL, es sei «wohl eine Fahne vom Gastverein weggegangen». Er verurteilte die Vorgänge. «Es ist allen klar im Stadion, dass das Bilder sind, die man nicht sehen will.» Es habe seit Wochen einen Austausch auch mit der Politik in Sachen Sicherheit gegeben. «Es ist klar, dass wir das als Verein nicht sehen wollen und verabscheuen.»

(t-online)

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56 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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El Dudo
04.04.2026 22:19registriert März 2020
..und am Ende beklagen sich die Dynamo Fans wieder nach dem ewig gleichen Muster "alle sind immer gegen uns, obwohl wir unschuldig sind.. "
Lachhaft.
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NONOSISI
04.04.2026 22:01registriert März 2023
Möge die 1. Bundesliga vor Dresden verschont bleiben.
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Fight4urRight2beHighasaKite (420)
04.04.2026 22:28registriert April 2026
Was die Gesellschaft im Zusammenhang mit Fussball und Alkohol alles akzeptiert ist unglaublich.

Wären Cannabis- und LSD-Konsumenten nur halb so aggressiv wie alkoholisierte Fussballfans, würden sie regelmässig die Polizei oder Fremde angreifen, stünde eine Legalisierung nicht mal zur Debatte, man würde stattdessen härteste Massnahmen fordern und einleiten.
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