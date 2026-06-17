St.Gallen muss gegen Benfica ran – Thuns Europa-Reise startet gegen Dinamo Zagreb

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Champions League

Der FC Thun kennt die erste Hürde auf dem beschwerlichen Weg in die Ligaphase der Champions League. Der Schweizer Meister trifft in der 2. Qualifikationsrunde auf Dinamo Zagreb. Das Hinspiel findet am 21. oder 22. Juli in Thun statt, das Rückspiel in der Woche darauf in der kroatischen Hauptstadt.

Mit dem Meister aus Kroatien erwischten die Berner Oberländer das wohl schwerstmögliche Los. In der vergangenen Saison schwang das Team von Trainer Mario Kovacevic in der Meisterschaft mit 18 Punkten obenaus. Zudem gewann Dinamo den Cup. In der Champions League verpassten die Kroaten den Vorstoss in die K.o.-Phase nur wegen des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Brügge.

Um sich erstmals für den Champions-League-Hauptwettbewerb zu qualifizieren, muss Thun drei Runden überstehen. Für die Teilnahme an einer anderen Ligaphase reichen zwei (Europa League) oder ein (Conference League) gewonnenes Duell.

Europa League

Der Cupsieger FC St.Gallen in der 2. Runde der Qualifikation für die Europa League hat eine sportliche Mammutaufgabe vor sich. Die Auslosung ergab ein Duell mit dem portugiesischen Grossklub Benfica Lissabon.

Das Hinspiel in St.Gallen ist für den 23. Juli angesetzt, das Rückspiel für den 30. Juli.

Conference League

Ab 14 Uhr werden die Gegner des FC Sion, des FC Lugano und des liechtensteinischen Cupsiegers FC Vaduz gesucht.

(ram/sda)