Sein Comeback verschob Marcel Hirscher bereits auf nächste Saison. Nach einem Kreuzbandriss Ende 2024 sieht er sich noch nicht als «weltcupwürdig», wie er vor wenigen Tagen bekannt gab. Nun versuchte sich der 36-Jährige auf dem Snowboard – landete aber schnell auf dem Hosenboden, wie ein Video von ihm auf Instagram zeigt. Von dem bisschen Schnee im Gesicht liess sich der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger aber nicht aus der Bahn bringen und fuhr unbeirrt weiter.
Chat-Futter
Marcel Hirscher wechselt aufs Snowboard – und legt sich erstmal in den Schnee
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
Schicke uns deinen Input
Vielleicht bleibt Hirscher doch besser bei zwei Brettern
UFC-Kämpferin Angela Hill hat vor dem Wiegen wohl etwas vergessen – und nimmt es mit Humor
Merkt euch den Namen Adam Jiricek!
Das muss man sich erst einmal getrauen: In der Verlängerung des Spiels zwischen Tschechien und Finnland an der U20-WM erzielte Adam Jiricek den 2:1-Siegtreffer mit dem Stock zwischen den Beinen. Ein Wahnsinnstor des 19-Jährigen, der 2024 an 16. Stelle des NHL-Drafts ausgewählt wurde, aber noch nicht bei den St. Louis Blues spielt.
ADAM JIRICEK GOES BETWEEN HIS LEGS FOR THE OVERTIME WINNER 😱🚨— TSN (@TSN_Sports) December 29, 2025
CZECHIA WINS A THRILLER IN STYLE 🇨🇿 #WorldJuniors pic.twitter.com/s7mH67VwQR
Ricky Evans tanzt an der Darts-WM mit den Cheerleaderinnen um die Wette
I wanna take you there 🎶— Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) December 29, 2025
Ricky Evans brings the pom-poms out for an ICONIC entrance 🫶 pic.twitter.com/DDQaaLsRIv
Diesen Check spürt sogar der Ersatzgoalie (unfreiwillig)
Ob van der Poel nach dem Rennen noch eine Siegerzigarre brauchte?
Mathieu van der Poel gewann das Cyclocross-Rennen im belgischen Hofstade und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum. Doch der 30-jährige Niederländer wurde einmal mehr Opfer einer Fan-Attacke – in Paris-Roubaix schmiss ihm ein Fan eine volle Getränkeflasche an, er wurde auch schon bespuckt oder mit Bier beworfen. Dieses Mal blies ihm ein Fan den Rauch eines Vapes direkt ins Gesicht. Van der Poel war davon zwar «ein bisschen geschockt. Ich habe gesehen, dass da etwas auf mich zukommt, aber nicht genau was.» Doch nahm er den Vorfall gleichzeitig mit Humor. Die Geschmacksrichtung habe er nicht erkennen können, verriet er. «Gestern in Koksijde habe ich Gras gerochen, das war es diesmal nicht.»
❌ Lamentable actitud de un aficionado con Van der Poel.#X2OTrofee pic.twitter.com/hdk0HOJm8G— Eurosport.es (@Eurosport_ES) December 22, 2025
Wer überträgt heute Abend Lacrosse?
Im Spiel der Rochester Knighthawks und den Philadelphia Wings in der nordamerikanischen Lacrosse-Liga NLL kam es zu diesem Highlight:
Rylan Hartley von den Knighthawks darf im Duell gegen Nick Camude wohl als Punktsieger gewertet werden.
The gloves (and a lot of pads) are OFF! pic.twitter.com/uckhCsreKS— NLL (@NLL) December 21, 2025
Rylan Hartley von den Knighthawks darf im Duell gegen Nick Camude wohl als Punktsieger gewertet werden.
Wie Gott ihn schuf
Und ganz, ganz viel Training. Cristiano Ronaldo zeigt sich nach dem Besuch in der Sauna: