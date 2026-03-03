sonnig15°
Eismeister Zaugg

Swiss Ice Hockey: Verband hat neue Logos – so sehen sie aus

Patrick Fischer, head coach of Switzerland national ice hockey team, instructs his players, during a Switzerland team training session at the IIHF 2025 World Championship, at the Jyske Bank Boxen, in ...
Der Hockey-Verband erhält einen neuen visuellen Auftritt.Bild: keystone
Eismeister Zaugg

Neue Logos beim Verband – nichts als Geldverschwendung

Woran erkennen wir, dass es einem Sportverband oder einem Klub gut geht? Richtig: Daran, dass für viel Geld ein neues Logo kreiert wird. Nach Zug hat nun auch der Verband (Swiss Ice Hockey) neue Logos basteln lassen.
03.03.2026, 16:3403.03.2026, 16:51
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Die Frage geht an die Kommunikationsabteilung des Verbandes: Stimmt es, dass neue Logos kreiert worden sind? Ja, es stimmt. Die offizielle Antwort:

«In Zusammenarbeit mit der Agentur Hug & Dorfmüller überarbeiten wir derzeit das CI/CD der Swiss Ice Hockey Federation. Dieser Prozess wurde bereits vor längerer Zeit angestossen und ist aus strategischer Sicht notwendig. Das bisherige Erscheinungsbild ist seit vielen Jahren kaum weiterentwickelt worden, entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist daher nicht mehr zeitgemäss. Insbesondere den heutigen Anforderungen im Bereich Social Media, digitaler Plattformen und Bewegtbild genügt es nicht mehr. Die Überarbeitung umfasst unter anderem die Aktualisierung der Logos, Typografie und Farbwelt. Das neue CI/CD wird künftig flächendeckend in sämtlichen Kommunikationsmitteln angewendet. Zu den Kosten machen wir keine Angaben.»

Natürlich sind neue Logos weder taktisch noch strategisch noch sonst irgendwie erforderlich. Im Gegenteil: Logos stehen für eine Identität und werden gerade im nordamerikanischen Hockey-Business (dort versteht man etwas davon) so wenig wie möglich verändert. Was sich auch daran zeigt, dass unsere National League (die nicht mehr zum Verband gehört) kein neues Logo in Arbeit hat – und auch nicht plant, ein neues Logo einzuführen.

Eismeister Zaugg
Zugs neues Logo – ganz einfach langweilig

Die Agentur Hug & Dorfmüller ist für hochwertige Arbeit bekannt, sie ist die bestmögliche Adresse für eine Logo-Änderung.

Swiss Ice Hockey Federation: So sieht das aktuelle (alte) Logo aus.
Das aktuelle VerbandslogoBild: wikimedia

Die Kosten der ganzen Operation dürften zwischen 200'000 und 300'000 Franken betragen. Da ist einmal ein sechsstelliges Honorar für die Agentur und dazu kommt die nun erforderliche Auswechslung aller Artikel mit den alten Logos. Ab Juni sollen nur noch Artikel mit den neuen Logos verwendet werden. Die Lager sind aber noch gefüllt mit Artikeln, auf denen die alten Logos prangen.

Swiss Ice Hockey: Die neuen Logos des vebrands, Swiss League, Women&#039;s League und MyHockey League.
Bis jetzt waren diese neuen Logos noch geheim.Bild: zvg

Das Verbandslogo wird von den verschiedenen Nationalteams und den Schiedsrichtern verwendet. Für die drei wichtigsten unter dem Dach des Verbandes organisierten Ligen – die Swiss League, die Women‘s League und die MyHockey League – sind ebenfalls neue Logos entworfen worden.

Bleibt noch die Frage, was von den neuen Logos zu halten ist. Es gibt Lob und Preis: schlichte, sachliche und unaufgeregte Logos, die gut zum Verband und den drei Ligen passen. Also sehr, sehr gute Logos.

Auch in der Swiss League gibt es Design-News:

In der Swiss League hat das Topskorer-Trikot einen neuen Look 🍔

Allerdings waren auch die alten Logos schlicht, sachlich und unaufgeregt und passten sehr gut zum Verband und den drei Ligen. Es hätte also keine neuen Logos gebraucht. Oder auf den Punkt gebracht: Es handelt sich hier um reine Geldverschwendung.

Mehr Eishockey-News:
Eismeister Zaugg
Chaos und Machtkampf im Ambri – will denn niemand Chris DiDomenico?
Themen
