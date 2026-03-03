Roman Alder liess sich an der U23-WM in Lillehammer nach dem Sprint die Bronzemedaille umhängen. Der 21-jährige Langläufer aus dem Engadin stand letztlich unverhofft auf dem Podest, denn der klar in Führung liegende Norweger Oskar Vike, der an den Olympischen Spielen in dieser Disziplin Bronze gewonnen hatte, stürzte in der Abfahrt zur Zielgeraden. Das Rennen wurde in der Skating-Technik gelaufen.
Alder erreichte sein Karriere-Bestresultat im Weltcup Mitte Januar im Sprint von Oberhof mit einem 13. Rang. Die Selektion für die Olympischen Spiele blieb ihm verwehrt. (riz/sda)
